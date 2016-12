Paulista, Temer quer ser lembrado como "o maior presidente nordestino" do Brasil

"Tenho um objetivo e um sonho" 27/12/2016 | 15h18 Atualizada em

O presidente Michel Temer disse, nesta terça-feira, que pretende, ao final de seu mandato, ser lembrado como "o maior presidente nordestino que passou pelo Brasil", apesar de ter nascido no interior de São Paulo. A declaração foi feita em Maceió, durante anúncio de investimentos em obras de infraestrutura hídrica.

— Vocês já ouviram aqui um grande relato de tudo que o governo federal está fazendo no Nordeste. Naturalmente tudo isso passa pela minha mesa. É que eu tenho um objetivo e um sonho: que ao final do meu mandato, embora sendo eu de São Paulo, vocês possam dizer "esse foi o maior presidente nordestino que passou pelo Brasil" — disse Temer ao anunciar R$ 755 milhões em investimentos para a construção de 133 mil cisternas, microaçudes e programas de acesso à água em 15 Estados do país.

Leia mais

Temos de combater a recessão com diálogo com o Congresso, diz Temer

Sorvetes Häagen-Dazs e tortas de chocolate: "lista de compras" do avião de Temer custará R$ 1,75 mi em 2017

Temer sanciona LDO de 2017 com vetos



A expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas em 759 municípios sejam beneficiadas com os projetos, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

Temer disse que o Nordeste será beneficiado também pelo dinheiro da repatriação de recursos mantidos no Exterior. Segundo ele, haverá uma "segunda chamada" que ampliará os valores a serem divididos com os estados.

— Tenho uma boa notícia: temos novo projeto de repatriação. É uma segunda chamada para aqueles que não trouxeram, para que possam fazê-lo agora. Nessa segunda chamada já estamos introduzindo a obrigação que não só no imposto mas na multa haja divisão com estados e municípios.

O presidente disse que seu governo tem foco na responsabilidade com gastos, mas que está "fazendo muito sem nenhum carro alegórico", e lembrou que, apesar de iniciada há 15 anos, a transposição do Rio São Francisco precisa ser concluída.

— As pessoas imaginam que ao mudar governo o céu fica imediatamente azul. Isso não acontece. A transposição começou há praticamente 15 anos. Houve paralisação, mas liberamos verbas suficientes para que essas obras possam ser inauguradas. Em fevereiro vamos inaugurar o trecho leste — disse. — Meu sonho é que até final do meu mandato o Eixo Norte e outras obras sejam inauguradas. Se isso acontecer, vou dizer: fiz um bom governo — acrescentou.

Leia as últimas notícias de Política

*Agência Brasil