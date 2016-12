Penúltimo dia de 2016 tem nove mortes nas rodovias catarinenses

Antes do Réveillon 30/12/2016 | 22h19 Atualizada em

Quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito nesta sexta-feira nas rodovias catarinenses. O primeiro acidente com morte foi o atropelamento de um caminhoneiro na BR-280, em Araquari, ainda pela manhã. Rodeslei Aparecido Gauto, de 38 anos, foi atropelado perto do posto Sinuelo por volta das 10h. Ele chegou a ser levado para o pronto-socorro da cidade, mas teve uma parada respiratória e não resistiu.

O segundo acidente com vítimas foi em Bocaina do Sul, cidade próxima de Lages, na Serra de Santa Catarina. Um Corsa com placas de Florianópolis se envolveu em um grave acidente com um caminhão no Km 174,5 da BR-282. As cinco pessoas que estavam no veículo morreram no local, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu por volta das 18h30min desta sexta-feira e chovia muito no momento da batida.

Outro acidente foi registrado também em Ponte Alta, na SC-114, próximo à divisa com Palmeira, na Serra Catarinense, por volta das 21h. Três pessoas, sendo duas mulheres e uma criança, morreram, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Pelo menos outras quatro pessoas ficaram ferias. Até as 22h, os policiais rodoviários trabalhavam para retirar feridos das ferragens.



Trânsito intenso, mas sem caos

Ao contrário do que se esperava, o dia não foi de caos nas estradas catarinenses, porém o movimento foi intenso e provocou filas em locais pontuais. Os primeiros pontos de retenção começaram a surgir por volta de 9h30min, em especial na BR-101 em Balneário Camboriú, Garuva e na Grande Florianópolis.

As filas se intensificaram até as 13h, chegando a passar dos seis quilômetros de extensão em alguns pontos, quando começaram a diminuir. Durante a tarde, os acessos às praias tiveram formações de filas e exigiram paciência dos motoristas.

A boa notícia foi que, pela primeira vez em 20 anos, não houve formação de longas filas na véspera do Réveillon no trecho sul da BR-101. Isso aconteceu em função da liberação em setembro do último gargalo da rodovia, com a inauguração da segunda ponte sobre o Rio Tubarão e a finalização dos acessos ao Morro do Formigão.

Na Ilha de Santa Catarina, as principais estradas congestionadas foram a SC-401, no sentido praias, a SC-405, no Sul da ilha, a SC-403, na chegada ao bairro dos Ingleses, e a SC-404, para chegar à Lagoa da Conceição.

A expectativa é de que o sábado também tenha movimento intenso nas rodovias, em especial no trecho Norte da BR-101. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é que os motoristas saiam de casa com antecedência, levem água e alimentos no veículo e não tentem recuperar o tempo perdido em congestionamentos acelerando demais no restante do percurso.