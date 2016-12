Preço da gasolina em Joinville subiu quase R$ 0,20 no intervalo de um mês

Livre Mercado 26/12/2016 | 08h01

Em tempos de contenção de gastos, assusta saber que, em um mês, o preço médio do litro da gasolina em Joinville subiu quase R$ 0,20, passando de R$ 3,318 para R$ 3,502. O aumento decorre do reajuste de 8,1% da gasolina nas refinarias da Petrobras anunciado em 6 de dezembro. À época, a estatal também aumentou o preço do diesel em 9,5%.



Com isso, em muitos postos o repasse foi quase integral. Em Joinville, o preço mínimo do combustível estava em R$ 3,279 no fim de novembro e passou para R$ 3,379 na última semana, enquanto que o máximo subiu de R$ 3,399 para R$ 3,649, diferença de R$ 0,25.



A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza o levantamento semanalmente e divulga os resultados no site www.anp.gov.br. Na pesquisa feita entre 18 e 24 de dezembro, a ANP consultou 17 postos de combustíveis da cidade, todos com notas fiscais que comprovam a procedência do produto.



Os dados mostraram que Joinville permanece entre as cidades que vendem, na média, a gasolina mais barata no Estado. Está em terceiro lugar, com preço médio de R$ 3,502, e atrás de Brusque, que lidera o ranking com R$ 3,408, seguido de Itajaí, com R$ 3,475.



Nas últimas quatro semanas, o preço médio da gasolina em SC aumentou cerca de R$ 0,10, passando de R$ 3,549 para R$ 3,645. O que chama a atenção é o valor mínimo da gasolina, que não mudou nesse período. Na última semana de novembro, o valor do litro custava R$ 3,189 (em Brusque) e agora continua igual, também na mesma cidade.



Em compensação, o valor máximo do combustível subiu mais de R$ 0,15, passando de R$ 3,899 (em Florianópolis e São Miguel do Oeste) para R$ 4,059 (Blumenau).

Vale destacar que nem todos os estabelecimentos comerciais participam da pesquisa da ANP. Assim é possível encontrar preços menores ou até maiores em qualquer cidade.





Nova identidade

A Target Idiomas está mudando sua marca. Agora, a escola se chama My Target e, em vez de vermelho e branco, adotou as cores roxo e amarelo. A renovação da identidade visual ocorreu devido à necessidade de reposicionamento no mercado, tendo em vista as mudanças econômicas, políticas e culturais. Em Joinville, a Target atende na zona Sul, no Centro e na zona Norte.



Novidade

O Jaraguá do Sul Park Shopping está terminando o ano com novidades. Na sexta-feira, foi inaugurada a loja Popi Alexandre, que é especializada em moda feminina e camisetas personalizadas.



Multas com 40% de desconto

O motorista com veículo registrado em Santa Catarina já pode pagar multas recebidas em rodovias federais com 40% de desconto ao utilizar o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), disponível para smartphones por meio de aplicativos para os sistemas Android ou iOs. Também é possível se cadastrar pelo site www.serpro.gov.br/sne. A iniciativa é do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e o Detran de SC foi um dos primeiros órgãos ao aderir ao sistema, que também já inclui a PRF e o DNIT.



Multilog entre as melhores

A Multilog, empresa com sede em Itajaí que faz o transporte e o armazenamento de cargas e mantém um centro logístico e industrial aduaneiro em Joinville, conquistou o terceiro lugar no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar em SC em 2016. A pesquisa é realizada pela Revista Amanhã, em parceria com a Consultoria Great Place To Work. Foi a terceira vez que a Multilog apareceu na lista. Em 2014, ficou em 12º lugar; e, em 2015, em sexto, na categoria média empresa. A Resultados Digitais, de Florianópolis, que atua na área de TI e software, venceu a categoria.





