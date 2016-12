Prefeitura de Biguaçu promete mais segurança no cemitério após vandalismo 

FALTA DE RESPEITO 29/12/2016 | 17h06 Atualizada em

Dois dias após a destruição no Cemitério Municipal São João Evangelista, no bairro Fundos, a prefeitura de Biguaçu garantiu maior segurança no local. Nesta quinta-feira, o Município informou que irá se reunir com o comando da Polícia Militar para reforçar as rondas na região.

Na madrugada de segunda para terça-feira, vândalos invadiram o cemitério e deixaram um rastro de destruição. Segundo funcionários do local, mais de 100 túmulos foram destruídos, além de placas caídas e vasos quebrados.

A prefeitura se comprometeu a ampliar o sistema de iluminação, reforçando principalmente na parte dos fundos da área do cemitério. Também será feito o levantamento de custos para a implantação de sistema de monitoramento eletrônico ou com vigilantes.



"O prefeito Ramon Wollinger se solidariza com as famílias diretamente prejudicadas pelas ações dos vândalos e considera lamentável a atitude de pessoas que cometeram essas depredações, não respeitando a memória daqueles que ali estão sepultados", informou a prefeitura em nota.



O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Biguaçu, que não repassou informações sobre suspeitos em função do recesso de final de ano.