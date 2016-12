Premier japonês faz visita histórica a Pearl Harbor

75 anos após ataque 26/12/2016 | 20h20

Shinzo Abe fala com jornalistas antes de embarcar para o Havaí

Shinzo Abe fala com jornalistas antes de embarcar para o Havaí Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, chegou nesta segunda-feira a Honolulu, capital do Havaí, para realizar uma visita histórica de dois dias a Pearl Harbor, ao lado do presidente americano, Barack Obama.

A visita ao memorial "USS Arizona" está prevista para esta terça-feira, 75 anos após o ataque surpresa japonês a Pearl Harbor, a principal base naval americana no Pacífico, na manhã de 7 de dezembro de 1941.

Este ataque da aviação japonesa, preparado durante meses em segredo, provocou mais de 2,4 mil mortos e colocou os Estados Unidos definitivamente na Segunda Guerra Mundial.

É a primeira vez que um dirigente japonês visita o memorial, construído no início de 1960 e que atrai mais de dois milhões de turistas por ano.

Acessível apenas de barco, este prédio branco foi erguido sobre os destroços do "USS Arizona". No extremo desta estrutura aberta ao mar, há uma imensa parede sobre a qual estão gravados os nomes dos 1.177 americanos que perderam a vida a bordo do "USS Arizona".

Como fez Obama durante sua visita a Hiroshima, em maio, Abe não tem a intenção de pedir perdão, apenas de homenagear as vítimas e celebrar a firmeza da aliança entre dois antigos inimigos convertidos em aliados.

— Não devemos repetir jamais o horror da guerra — declarou o primeiro-ministro japonês antes de sua partida. — Junto ao presidente Obama, quero expressar ao mundo inteiro este compromisso com o futuro e o valor da reconciliação.

Abe fará várias visitas a Honolulu, principalmente ao cemitério nacional do Pacífico conhecido como "Punchbowl", onde vários de seus predecessores já prestaram homenagem às vítimas da guerra.

O dirigente japonês também irá ao memorial Ehime Maru, chamado assim pelo barco-escola de pesca japonês atingido acidentalmente em fevereiro de 2001, ao largo da ilha de Oahu, por um submarino nuclear americano. Cinco membros da tripulação e quatro estudantes perderam a vida no incidente.

