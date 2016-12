Presidente romeno rejeita candidata social-democrata à chefia do governo

Bucareste 27/12/2016 | 07h32

O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, rejeitou nesta terça-feira a candidata social-democrata à chefia de Governo, Sevil Shhaideh, que teria se tornado a primeira primeira-ministra mulher e muçulmana da UE.

"Analisei apropriadamente os argumentos a favor e contra, e decidi não aceitar esta proposta", declarou Iohannis em uma alocução.

A Romênia, que celebrou eleições legislativas no dia 11 de dezembro, entrou em uma fase de incerteza política pela ampla vitória registrada pelos sociais-democratas, que estabeleceram uma disputa com o presidente Iohannis, de centro-direita, em relação à nomeação do primeiro-ministro.

