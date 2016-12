Primeira Liga transfere estreia da Chapecoense para o dia 26 de janeiro

#ForçaChape 30/12/2016 | 10h30 Atualizada em

O primeiro jogo oficial da Chapecoense depois do acidente com o avião em que estavam a delegação do clube, convidados, jornalistas e tripulantes caiu na Colômbia tem data marcada. Será em 26 de janeiro, às 20h, na Arena Condá, contra o Joinville, pela Primeira Liga.

A organização do torneio confirmou a alteração da data do jogo, antes previsto para ocorrer no dia 25, às 19h30min. No entanto, como a CBF marcou um amistoso entre Brasil e Colômbia no Estádio Nilton Santos, também no dia 25, a Primeira Liga alterou a partida.

Três dias depois, o Verdão volta a campo para estrear pelo Catarinense 2017. Enfrenta o Inter de Lages, em Chapecó. Na segunda rodada da Primeira Liga, no dia 8 de fevereiro, a Chapecoense joga em casa novamente, desta vez contra o Cruzeiro. Pela projeção da organização, as três primeiras partidas da equipe na competição serão na Arena Condá. O terceiro adversário é o Atlético-MG.

Mas, antes dos jogos oficiais, a Chape deve entrar em campo para um amistoso contra o Palmeiras, atual Campeão Brasileiro. Apesar de o clube ainda não confirmar, os dois clubes estão em negociações adiantadas para realizar a disputa no dia 21 de janeiro, na Arena Condá.

Veja abaixo os jogos da rodada inicial da Primeira Liga:

TERÇA-FEIRA: 24/01/2017 20h - FLUMINENSE X CRICIÚMA

QUARTA-FEIRA- 25/01/2017 19h15 - PARANÁ X AVAÍ

QUARTA-FEIRA: 25/01/2017 19h15 - FIGUEIRENSE X LONDRINA

QUINTA-FEIRA: 26/01/2017 20h - CHAPECOENSE X JOINVILLE

QUARTA-FEIRA: 01/02/2017 19h30 - CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

QUARTA-FEIRA: 01/02/2017 19h30 - INTERNACIONAL X BRASIL-RS

QUINTA-FEIRA: 02/02/2017 19h15 - AMÉRICA-MG X CEARÁ