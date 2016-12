Programação de janeiro no CIC terá cinema, humor, teatro, artes visuais e até Mart'nália

Floripa não tem só praia 22/12/2016 | 16h06 Atualizada em

Para mostrar que Florianópolis não tem só praia, e sim um circuito de arte, música e teatro consistente, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) promove em janeiro o projeto Verão Cultural CIC'17. Durante todo o mês, o Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, terá atrações culturais em todas as áreas.

Na programação estão shows no palco do Teatro Ademir Rosa, stand up comedy e teatro com as principais companhias do Estado e artistas do Brasil, além de sessões de cinema gratuito. Dentre os destaques nacionais, o show da cantora Mart'nália e da comédia Terça Insana.

Já entre as pratas da casa estão o Grupo Engenho, a Brass Groove Brasil em show com François Muleka, Luiz Meira, Luciano Bilu e peça do grupo Teatro Sim... Por que não?!!!.

A Camerata Florianópolis, já no começo de janeiro, terá cinco noites para apresentar os preferidos do público: Rock'n Camerata e o Marley in Camerata.

MIS/SC retoma programação

A ação da FCC é louvável e simboliza uma boa fase, já que nos últimos anos o CIC costumava ficar às moscas a não ser por iniciativas de grupos da cidade que se organizavam para manter viva a programação cultural. O Museu da Imagem e do Som (MIS/SC) também vive bom momento, com ações de valorização do audiovisual catarinense.

Durante janeiro, por exemplo, realiza novas edições do evento Discotecando no MIS/SC, uma parceria com o Sounds in da City que promoverá uma discotecagem a céu aberto no jardim do CIC; e o Cinema ao Vivo (cinema mudo com música executada ao vivo), com duas edições no mês. A mostra #PorAí, do fotógrafo Bruno Ropelato, também ocupa o espaço expositivo do Museu até 5 de março.

Já o Cinema do CIC terá sessões com filmes temáticos de mulheres fortes, situações delicadas, produções catarinenses e a música no cinema mundial.

Exposições de arte

No Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), seguem em cartaz as exposições do 4º Ciclo de Exposições da instituição: Desenhos, de Flávia Duzzo; The Final Cut, de Karina Zen; Linha 3, de Sonia Beltrame; Tempo, de Neide Pelaez de Campos; e Híbrido, de Roberta Tassinari. Na sala Harry Laus está a mostra Guerra do Contestado — Arte e História, com obras do artista Hassis.

Já na Sala Lindolf Bell, segue até o dia 28 de janeiro a exposição coletiva Horizontes Possíveis, com mais de 40 obras. No Espaço das Oficinas, o artista Vinícius Flores apresenta gravuras em Impressões que Passam, até dia 19 de fevereiro. Todas as mostras ficam abertas à visitação gratuita, de terça-feira a domingo, das 10h às 21h.

A programação também terá Oficinas de Arte, apresentações de piano, conversas e debates com artistas, com datas ainda não divulgadas.

PROGRAME-SE



5/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Violeta foi para o Céu. Gratuito.

6/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Edith Piaf – Um Hino ao Amor. Gratuito.

21h: Marley in Camerata no Teatro Ademir Rosa. R$ 60 / R$ 30 (meia)

7/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Violeta foi para o Céu. Gratuito

21h: Marley in Camerata no Teatro Ademir Rosa. R$ 60 / R$ 30 (meia)



8/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Edith Piaf – Um Hino ao Amor. Gratuito

21h: Rock'n Camerata no Teatro Ademir Rosa. R$ 80 / R$ 40 (meia)

9/1

21h: Rock'n Camerata no Teatro Ademir Rosa. R$ 80 / R$ 40 (meia)

10/01

21h: Rock'n Camerata no Teatro Ademir Rosa. R$ 80 / R$ 40 (meia)

12/1

20h: Cinema do CIC – Filme:Lua em Sagitário. Gratuito

21h: Blues in Concert – Palco Verão no Teatro Ademir Rosa. R$ 30 / R$ 15 (meia)

13/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Lua em Sagitário. Gratuito

21h: Guitarraço com Luis Meira e Luciano Bilu – Palco Verão no Teatro Ademir Rosa. R$ 30 / R$ 15 (meia)

14/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Lua em Sagitário. Gratuito

21h: Joinville Big Band e Convidados – Palco Verão no Teatro Ademir Rosa. R$ 30 / R$ 15 (meia)

15/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Lua em Sagitário. Gratuito

21h: A Farsa do Advogado Pathelin – Palco Verão no Teatro Ademir Rosa. R$ 30 / R$ 15 (meia)

16/1

20h30: Cinema ao Vivo – Filme: O Circo (Charles Chaplin) e trilha ao vivo com Banda da Lapa, no Cinema do CIC. R$ 20 / R$ 10 (meia)

19/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Dançando no Escuro. Gratuito

20/1

20h: Cinema do CIC – Filme: O Piano. Gratuito

21h: Mart'nália no Teatro Ademir Rosa. A partir de R$ 120 / R$ 60 (meia) - 1º lote. Sócios do Clube do Assinante têm desconto.

21/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Dançando no Escuro. Gratuito

21h: Grupo Engenho – Palco Verão no Teatro Ademir Rosa. R$ 30 / R$ 15 (meia)

22/1

17h: Discotecando no MIS/SC e Sounds in da City no jardim do CIC

20h: Cinema do CIC – Filme: O Piano. Gratuito

25/1

20h30: Cinema ao Vivo – Filme: Nosferatu e trilha ao vivo com Os Skrotes – Cinema do CIC. R$ 20 / R$ 10 (meia)

21h: Brass Groove Brasil e Fançois Muleka – Palco Verão no Teatro Ademir Rosa. R$ 30 / R$ 15 (meia)

26/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Quatro Minutos. Gratuito

21h: Coisa de Floripa – Palco Verão no Teatro Ademir Rosa. R$ 30 / R$ 15 (meia)

27/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Ram-Leela. Gratuito

21h: Elas por elas #NossoPIBSonoro – Palco Verão no Teatro Ademir Rosa. R$ 30 / R$ 15 (meia)

28/1

17h: Bita e os Animais, no Teatro Ademir Rosa. A partir de R$ 50 / R$ 25 (plateia superior), 1º lote

20h: Cinema do CIC – Filme: Quatro Minutos. Gratuito

29/1

20h: Cinema do CIC – Filme: Ram-Leela. Gratuito

31/1

21h: Terça Insana, no Teatro Ademir Rosa. A partir de R$ 60 / R$ 30 (meia), 1º lote

Endereço: Centro Integrado de Cultura, CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)