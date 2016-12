"Quando recebi o convite, não pensei duas vezes", diz zagueiro Gustavo, nova contratação do Avaí

MERCADO DA BOLA 21/12/2016 | 20h17 Atualizada em

Depois de deixar o Bahia, onde atuou nesta última temporada e conquistou o acesso à Série A, o zagueiro Gustavo já tem nova casa para 2017. O experiente defensor vestirá a camisa do Avaí até o fim de 2017 e espera fazer um grande ano com a camisa clube catarinense. O jogador, com passagens por times como Palmeiras, Cruzeiro, além de futebol russo e chinês, diz a decisão de defender o Leão foi imediata.

— Quando recebi o convite do Avaí para ajudar o clube em 2017 não pensei duas vezes. Foi uma decisão rápida. Estou muito motivado para fazer uma grande temporada com todo o grupo. Parece que estou iniciando a carreira agora. Quero demonstrar essa felicidade e gratidão pela confiança que me deram com ótimas atuações — declarou o atleta.



Ainda de acordo com o defensor, o próximo ano será muito intenso para o clube.



— Vamos ter um ano muito intenso pela frente. Temos que iniciar bem o ano com ótimo desempenho na Primeira Liga e no estadual para entramos com tudo na Série A e na Copa do Brasil. O Avaí vai com tudo para fazer um grande ano em 2017 — acredita.



Nome: Gustavo Franchin Schiavolin

Data de Nascimento: 19/02/1982

Naturalidade: Campinas (SP)

Altura: 1,86m

Peso: 85kg

Clubes: Guarani-SP, Levski Sofia (Bulgária), Dynamo Moskva (Rússia), Goiás-GO, Ponte Preta-SP, CBR-AL, Paraná Clube-PR, Palmeiras-SP, Cruzeiro-MG, Vasco da Gama-RJ, Lecce (Itália), Botafogo-RJ, Portuguesa-SP, Qingdao Jonoon-China, Atlético-PR e Bahia-BA.

Títulos: Campeonato Búlgaro – 2002 (Levski Sofia), Campeonato Paranaense – 2006 (Paraná Clube), Campeonato Paulista – 2008 (Palmeiras) e Campeonato Mineiro – 2009 (Cruzeiro)