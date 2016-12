Quinta-feira é de nebulosidade e risco de temporais em SC

Calor e mormaço 29/12/2016 | 06h58 Atualizada em

Imagem de satélite na manhã desta quinta-feira mostra nebulosidade no Sul do Brasil

Imagem de satélite na manhã desta quinta-feira mostra nebulosidade no Sul do Brasil Foto: Reprodução / Imagem de satélite / Imagem de satélite

Com temperaturas que chegam a 30ºC pela manhã, moradores e turistas não têm reclamado das chuvas de verão no final do dia. A quinta-feira deve seguir com essa variação de nuvens e aberturas de sol na maioria das regiões, mas com pancadas de chuva no período entre o fim da tarde e a noite. A equipe de meteorologia da Epagri/Ciram alerta para possibilidade de temporais isolados, descargas elétricas, fortes rajadas de vento e até granizo. O alerta no tempo vale especialmente para cidades do Planalto ao Litoral.

A maior temperatura nesta quinta-feira deve ser registrada no Litoral Sul, com 30ºC. Em Florianópolis, os termômetros ficam entre 23ºC e 27ºC. A Epagri/Ciram informa que o vento será sudeste a nordeste no Litoral e de noroeste a nordeste nas demais regiões, e fraco a moderado com rajadas associadas às pancadas de chuva.

Quem arriscar ir à praia hoje deve se precaver de raios ultravioleta. Os índices registrados em Santa Catarina esta semana são os mais altos do ano, com a expectativa de recorde até o fim de semana. Os dias mais críticos serão os dias 30 e 31 de dezembro, quando praticamente todo o território catarinense deve ser afetado com grau de radiação mais alto. Nesta quinta-feira, apenas o Extremo Oeste e o Litoral terão uma radiação um pouco mais baixa, mas ainda extrema.

Veja a previsão para cada região de SC*:

LITORAL NORTE

Temperatura: 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE

Temperatura: 25ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA

Temperatura: 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA

Temperatura: 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ

Temperatura: 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL

Temperatura: 30ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL

Temperatura: 25ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE

Temperatura: 25ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE

Temperatura: 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE

Temperatura: 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



(*Fonte: Epagri/Ciram)

Tempo no fim de semana:

A tendência é de chuva de moderada a forte na sexta e no sábado em Santa Catarina. Fica o alerta para os elevados volumes e risco de temporais. Com o calor e a nebulosidade, os dias terão sensação de abafamento. As condições seguem semelhantes no domingo: predomínio da nebulosidade, temperaturas elevadas e pancadas de chuva pelo Estado.



Acompanhe mais sobre o tempo no blog do Puchalski

Leia as últimas notícias do Diário Catarinense