Quinta-feira é de temperaturas elevadas e chance de pancadas de chuva no fim do dia

O primeiro dia com 24 horas de verão já começou quente em Santa Catarina. E a tendência, segundo a central de meteorologia da RBS, é que o dia permaneça assim. O sol novamente vai aparecer e as temperaturas ficam altas. Durante a tarde os termômetros marcam entre até 31°C em pontos do Oeste, Sul, Vale do Itajaí e Norte.

Por conta do calorão, há previsão de nuvens mais carregadas se formando no fim do dia. Com isso, a quinta-feira registra também pancadas de chuva entre a tarde e a noite.



— A gente ainda tem a influência do ar quente e úmido que trouxe instabilidade nos últimos dias. Mesmo assim, o dia será de calorão e abafamento — explicou a repórter da RBS TV, Mayara Vieira.

Acompanhe a previsão do tempo por regiões:

Amanhecer do dia nos Ingleses, em Florianópolis Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

LITORAL NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 26ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 25ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 25ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Para a sexta-feira, segundo o indicativo da Epagri/Ciram, o dia será de temperaturas elevadas, muitas nuvens e pancadas de chuva, principalmente no início da noite. No Norte, os termômetros podem chegar até 30ºC à tarde. Já no Sul, a máxima é de 31ºC.



