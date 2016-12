Conflito 23/12/2016 | 08h29 Atualizada em

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, nesta sexta-feira que a reconquista total da cidade de Aleppo pelo exército sírio é um "passo muito importante" para a solução do conflito na Síria.



— A libertação de Aleppo dos elementos radicais é um passo muito importante para a normalização completa (da situação) na Síria e, espero, no conjunto da região — declarou Putin, citado pelas agências russas, em uma reunião com o ministro da Defesa do país, Serguei Shoigu.

