Rodrigo Faraco: diferente do que diz o presidente, jogadores reclamam de salário atrasado no Figueirense

Depois que repercutiram as declarações do empresário do volante Elicarlos sobre atrasados no Figueirense, passei a segunda recebendo outras reclamações em recados que chegavam por atletas e empresários. Pelo visto a casa alvinegra não está tão em dia assim mesmo. Reclamam, como registrei ontem, imagens atrasadas – alguns uma, outros duas – e 13º salário.



Frase que ouvi nesta segunda de um agente de atletas sobre este momento do futebol nacional: ¿Mercado está bem difícil. Não tem dinheiro e não tem jogador¿. É um cenário que, infelizmente, aponta para a mesmice. Vai haver muitas trocas, muito marketing e pouca novidade. O que fortalece quem tem um bom montador de time, afinal o encaixe entre valências e características é que pode fazer a diferença.



Semana decisiva



É a última semana do ano. Vai ter clube se reapresentando já na semana que vem. E por aqui ainda muitas indefinições nas tratativas dos clubes, entre chegadas e saídas. Ao que parece, o mês de janeiro vai ser curto pra todos, com gente se apresentando já com a pré-temporada iniciada e campeonato começando antes do esperado – já que a Primeira Liga começa dia 25, encurtando a pré-temporada.



É um cenário ruim, mas não é exclusividade em Santa Catarina. O mercado está bem complicado de uma maneira geral. Só que ainda há tempo até sexta-feira. O que for fechado até o dia 30, ainda este ano, é vantagem em relação à concorrência. Por isso esta semana é tão importante pra todos. É uma semana cheia, sem feriados, apesar das férias. Os clubes precisam correr.