Rodrigo Faraco: os goleiros de Avaí e Figueirense para 2017

Camisa 1 28/12/2016 | 07h37 Atualizada em

O técnico Marquinhos Santos confirmou em entrevista ao repórter Janniter de Cordes, ontem, a informação que trouxe na noite de segunda em minha conta do twitter, @RodrigoFaraco. Luís Carlos, de 29 anos, ex-Ceará, Portuguesa e Paraná, é o goleiro misterioso que o Figueirense está trazendo para a temporada 2017. Como disse o superintendente de esportes, Léo Franco, no TVCOM Esportes, seria um ¿goleiro com experiência de Série B¿.

Luís Carlos não teve uma temporada boa entre Portuguesa e Guarani, mas teve, em 2015, bons momentos no Ceará. Está dentro do perfil de time que o Figueirense vem contratando, sem estrelas, mas com atletas que ainda querem espaço para vencer num time entre Segunda e Primeira Divisão.



Goleiro azurra



A frase que ouvi neste início de semana é que o Avaí ou fecha com o Renan, ou fecha com o Renan. É uma frase curiosa, mas que faz referência a dois goleiros diferentes. O primeiro é o Renan do próprio Avaí, que fez uma temporada maravilhosa na Série B e que tinha tudo certo para renovação, mas acabou recuando. O segundo Renan é aquele que foi lançado pelo Internacional e que está na reserva do Goiás. É um goleiro experiente e que há dois anos fez uma temporada fantástica no mesmo Goiás.



Só que este ano não foi bem. Tanto é que perdeu a posição para Márcio na reta final da segundona. São dois ótimos profissionais, mas entre os dois ficaria com o primeiro, e acredito que ainda haja espaço para se reverter tudo que só foi desgaste entre ele e a diretoria até aqui, e até mesmo com a torcida. O lugar certo para Renan jogar em 2017 é o Avaí, onde começou a construir uma história e deu passos importantíssimos para a carreira.