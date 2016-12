Saavedra: Composição antecipa reforma de Udo

Portal 23/12/2016 | 07h01 Atualizada em

Em lista com apenas duas novidades em relação à atual administração, o colegiado de Udo Döhler para o segundo mandato já adianta parte da reforma administrativa prevista para fevereiro. Raulino Esbiteskoski foi mantido na Fundação Turística e vai comandar também a Fundação Cultural.



As duas áreas, turismo e cultura, serão fundidas em secretaria única. Atual secretário de Desenvolvimento, Danilo Conti vai assumir também o Ippuj, o instituto de planejamento a ser absorvido pela pasta. Roque Mattei volta para a Secretaria de Educação e agora tem a incumbência de administrar a Fundamas, a fundação de treinamento a ser incorporada à pasta.



As outras duas fundações de Joinville, a 25 de Julho (Agricultura) e Felej (Esportes) serão transformadas em secretarias. Os nomes novos no colegiado são Jonas de Medeiros no Meio Ambiente e Douglas Strelow na Felej. Os subprefeitos serão escolhidos em janeiro, depois da escolha da mesa da Câmara.



Desde a largada

Da equipe anunciada no início de dezembro de 2012, para o primeiro mandato de Udo, seis pessoas continuam mantidas para 2017 no primeiro escalão na mesma posição: Márcia Alacon (Ipreville), Marco Aurélio Braga (Comunicação), Miguel Bertolini (Administração), Romualdo França (Seinfra), Roque Mattei (Educação) e Rosane Bonessi (Gestão de Pessoas).



Novas pastas

Nos planos iniciais de Marlon Neuber (PR) em Itapoá, está a criação de duas secretarias, Meio Ambiente e Finanças. A área ambiental, hoje dentro da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura, merece uma pasta específica, segundo o prefeito eleito, porque a demanda cresceu bastante nos últimos anos.



Separação

O setor de arrecadação será removido da Secretaria de Administração e Finanças e vai ganhar pasta exclusiva. Para Marlon, o mais adequado é separar quem arrecada de quem gasta. Também está prevista, ainda para janeiro, a cobrança de taxas de licenciamento ambiental em valores semelhantes aos adotados pela Fatma.

Sem a Felej

Se Udo se der ao trabalho de perguntar a Fernando Krelling se ele gostou de nenhum aliado dele ter sido escolhido para sucedê-lo na Felej, o vereador eleito provavelmente não dirá nada. Mas é claro que não gostou, ainda mais levando em conta que não está sendo consultado sobre a Subprefeitura de Pirabeiraba. Imagina-se que o pessoal de Udo considere que a presidência da Câmara está de bom tamanho para o vereador do PMDB.

No cafezinho

Udo e Rodrigo Fachini tiveram uma conversa na tarde de ontem para selar a “harmonia”. O vereador reeleito andou estrilando com o prefeito por causa da escolha de Fernando Krelling para a disputa da presidência da Câmara. Mas, em tese, se acalmou depois de ouvir de Udo o interesse de apoiá-lo na disputa para deputado estadual na eleição de 2018.

Mas concorre?

O cotado para a Subprefeitura de Pirabeiraba ainda é Sidney Sabel. Mas o vereador não se ajuda muito ao ficar adiantando que pretende concorrer a deputado em 2018, se tornando um dos concorrentes de Fernando Krelling.

Intermediário

Foi Richard Harrison o responsável pela aproximação do PV com Udo Döhler, relação que culminou com a escolha de Jonas de Medeiros para a Secretaria de Meio Ambiente. O peemedebista tem relação com Adilson Macário Júnior, de Jaraguá do Sul, coordenador do PV no Norte. Mas o nome de Jonas não teria partido de Richard, e sim do PV.

Só diretor

A ser absorvido pela Secretaria de Desenvolvimento, o “novo” Ippuj deixa de ser uma fundação autônoma e vai ser comandado pelo atual presidente, Vladimir Constante. Só que em um degrau abaixo, na condição de diretor executivo.

O teste de Roque

Único vereador eleito a ser chamado para secretaria, Roque Mattei abre espaço na Câmara para Mauricinho Soares, também peemedebista e hoje vereador em primeiro mandato. Roque teria sido o primeiro nome de Udo para a presidência da Câmara, mas não se soube de nenhum movimento do prefeito nesse sentido. Roque concorreu também para ser testado nas urnas. Aprovado, é uma carta na manga para 2020.



A provável composição

A mesa montada pela base governista tem Fernando Krelling como presidente e Lioilson Correa na vice. Ana Rita Hermes e James Schroeder completam a lista (James vai coordenar a Escola do Legislativo). Para as principais comissões, os presidentes pretendidos são Jaime Evaristo (Finanças), Maurício Peixer (Legislação) e Cláudio Aragão (Urbanismo).

Retomada

O Tribunal de Justiça não aceitou o recurso do Instituto Dual, manteve a liminar de reintegração de posse e a área no bairro Glória ficou mais perto de ser devolvida à Prefeitura de Joinville. A disputa judicial já tem três anos, com pedido de reintegração de posse pelo município em 2013 porque a finalidade da permissão de uso não teria sido cumprida.



Indenização

O Dual teria de construir uma escola na área da Prefeitura. Inicialmente, o imóvel foi usado para reciclagem de eletrônicos. A obra da escola foi iniciada, mas acabou embargada pelo próprio município. O instituto também tentou indenização de R$ 800 mil pelo gasto com benfeitorias, pedido negado pela Justiça. A Prefeitura quer a área para ampliação de posto de saúde vizinho.



Desconfiado

Marco Tebaldi encara os convites ao PSDB para ingresso no governo Colombo como praticamente uma armadilha: há falta de dinheiro, principalmente na saúde, por causa da crise – “por que tu acha que o Kleinübing deixou a Saúde?” –; e o PMDB assume o governo em 2018, quando tentará enquadrar ou expulsar os tucanos.

Só em 2018

Para o deputado federal, a bancada do PSDB pode continuar apoiando o governo, mas sem a necessidade de “três ou quatro carguinhos”. Para 2018, no entanto, Tebaldi defende parceria com o PSD – e com o PP. Defensor da candidatura própria tucana, o deputado diz que depois de dois mandatos do PMDB e dois do PSD, é a vez do PSDB.



Mais devagar

Já se vão mais de dois anos da apresentação da sugestão de redução da velocidade máxima nas ruas de Joinville, feita pela Embarq Brasil à Prefeitura de Joinville. A proposta, bem recebida, não avançou tanto assim.



Em 2017

Cláudio Aragão será o líder de governo novamente na Câmara de Joinville e Richard Harrison ficará com a liderança da bancada do PMDB no Legislativo.



Curinga

Bráulio Barbosa começa o segundo mandato de Udo sem posição alguma no governo. Mas logo terá uma.