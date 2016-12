Saavedra: Udo crê em chance de consenso na Câmara de Vereadores

Portal 22/12/2016 | 07h01 Atualizada em

A tranquilidade demonstrada por Udo Döhler (PMDB) em relação à eleição da presidência da Câmara de Joinville é tamanha que ele já fala na possibilidade de consenso. O prefeito reeleito não admite publicamente, mas o candidato preferido por ele é Fernando Krelling (PMDB), o mais votado na cidade na disputa pela Câmara, em outubro.



— Quem tem de decidir são os vereadores, entre eles — alega Udo.



Nas reuniões fechadas, no entanto, o prefeito fica à vontade para se manifestar a favor de Krelling. Se o peemedebista for o vencedor, o PMDB completará inéditos seis anos no comando do Legislativo – João Carlos Gonçalves foi o presidente anterior e Rodrigo Fachini está no comando. As articulações para a eleição do 1º de janeiro continuaram nesta quarta-feira.



Para manter uma certa discrição, um grupo de vereadores se reuniu quarta à tarde em restaurante fechado que só abriu para recebê-los. Foram convidados os cinco vereadores do PMDB, os dois do PR e os dois do PSC, além do pessoal do Pros, PSD e PDT, um cada.



Mas três, Ana Rita (com consulta médica), James Schroeder e Pelé (os dois em viagem), não apareceram, embora tenham justificado. Só aí são 12 votos para Fernando Krelling, caso se confirme a articulação. Mas o grupo busca mais votos.



Presente

Rodrigo Fachini participou da reunião dos vereadores na tarde de ontem e não chegou a jogar a toalha na disputa pela presidência: o peemedebista continua interessado na disputa, mas, aparentemente, teria se mostrado um pouco mais receptivo às articulações envolvendo Fernando Krelling.



Renovação

Os bombeiros voluntários de Joinville conseguiram a renovação do certificado federal de entidade beneficente na área da saúde. A portaria do Ministério da Saúde aponta que a corporação cumpre a meta de fazer pelo menos 60% dos atendimentos pelo SUS, de forma gratuita.



Indenização

Aluno agredido por dois colegas há mais de sete anos em escola estadual de Joinville terá direito a indenização de R$ 20 mil, a ser paga pelo governo do Estado. Na queda, houve fratura. A família se queixou também da demora no atendimento. A decisão foi em primeira instância e o Estado deverá recorrer.



Obstáculos

Na rua Minas Gerais, no Morro do Meio (região Oeste de Joinville), cadeirantes teriam muita dificuldade para usar as calçadas, apesar da sinalização. “Em época de inclusão, a imagem diz tudo”, lamenta o leitor Dionício Kunze.



Aviso prévio

Antes da conversa de mais de uma hora com Udo na tarde desta quarta-feira, o vereador reeleito Fabio Dalonso (PSD) teve o cuidado de avisar Darci de Matos, a maior liderança do partido em Joinville. Derrotado pelo atual prefeito no segundo turno, Darci não se opôs ao encontro. Dalonso não deverá fazer parte da base, pelo menos oficialmente.



Nomeado

Ainda dependente de cessão pela Prefeitura de Joinville, da qual é servidor, Gilberto Leal Junior já está nomeado para o gabinete de Patrício Destro. A posse do cargo será no ano que vem. Marcos Boettcher também foi contratado como assessor de Patrício. Para o gabinete de Darci, Adilson Quandt foi o nomeado.



Motivos

José Cardozinho foi exonerado de uma das gerências da ADR de Joinville porque não só desistiu de concorrer a vereador como também não apoiou Darci de Matos, o candidato apoiado pelo PSB, partido que bancava sua indicação na gerência.



Sempre em bloco...

Com três vereadores, o PSB de Joinville tem Rodrigo Coelho como candidato a presidente da Câmara. Mas mesmo que ele não venha a concorrer, o partido deverá votar em bloco na eleição. Até quando vai essa atuação conjunta, ainda é difícil apontar.



Temporária

Em Joinville, 15 detentos devem ser beneficiados com a saída temporária neste fim de ano, segundo informou ontem o Departamento de Administração Prisional (Deap). No Estado, são perto de 1,5 mil apenados contemplados. O direito é concedido a quem cumpriu determinada parte da pena e tem bom comportamento. São sete dias fora da cadeia. No ano passado, dos 1.976 liberados, 72 não voltaram e passaram a ser considerados foragidos.



A lista do 2º mandato

A lista de secretários do segundo mandato de Udo será divulgada nesta quinta-feira, sem mudanças expressivas em relação à atual equipe. A relação poderá não trazer os nomes dos subprefeitos, definição que ainda dependia ontem de conversas com os vereadores da base.



Novo secretário

Para o Meio Ambiente, pasta acumulada por Romualdo França desde dezembro do ano passado, o nome praticamente definido é o de Jonas de Medeiros, presidente do PV em Joinville. Professor, Jonas participou da elaboração do plano de governo de Udo e tem atuação também na área de meio ambiente. Romualdo permanece no comando da Secretaria de Infraestrutura.



Cinco

Se Leonel Pavan e Vicente Caropreso aceitarem os convites para comandar secretarias do governo Colombo, Nilson Gonçalves assume e Joinville volta a ter cinco deputados, como entre 1999 e 2002 (Adelor Vieira, Jaime Duarte, João Rosa, Nilson e Francisco de Assis). A diferença é que no final dos anos 90, todos foram eleitos. Agora, dos possíveis cinco, dois são suplentes.



Mais tempo

A sanção do projeto da LOT vai ficar para o ano que vem. O governo Udo acha mais prudente assinar a lei depois do recesso. Após a publicação, começa a correr prazo de 120 dias para a regulamentação, “no que couber”, o que deve abrir terreno para polêmicas sobre interpretações.



Só dois

Na avaliação de Patrício Destro, o PSB deve fechar alianças para 2018 com o PSD e lançar apenas dois candidatos a deputado federal: além de Paulo Bornhausen, o vice-prefeito Rodrigo Coelho, futuro vereador. Se essa coligação for acertada, a chapa terá ainda Darci de Matos (PSD), pré-candidato a federal. Patrício vai tentar novo mandato de deputado estadual.



Mais adiante

A previsão era de assinatura do decreto ainda em 2016, mas o reajuste da tarifa do ônibus em Joinville deve ficar para o início de 2017. O provável valor da passagem será de R$ 4, o preço apontado nas planilhas.



Ficou em dois

Registrados no primeiro semestre, Joinville fecha com ano com dois casos autóctones (contraídos na própria cidade) de dengue. Foram os primeiros da história.



Transporte

Perto de ser sancionada, a lei da multa mais pesada para o transporte clandestino não atingiria o Uber porque, segundo o próprio serviço, o aplicativo não é ilegal, ainda que sem regulamentação.