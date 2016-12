Saiba como viajar por Santa Catarina a bordo de motor-home ou trailer

Turismo no Quintal 29/12/2016 | 18h11 Atualizada em

Que tal curtir as férias sem deixar o conforto de casa para trás? Na terceira reportagem da série Turismo no Quintal, conheça a família Zen, que veio de Brusque para aproveitar o verão em Florianópolis hospedado no próprio motor-home.

Também saiba quais as vantagens ou desvantagens de alugar ou comprar um motor-home ou trailer e onde é possível estacioná-los para curtir as férias pelo Estado.

Clique aqui ou na imagem abaixo e navegue pela reportagem especial:

Todas as sextas-feiras, até o fim de fevereiro, o DC publica uma nova reportagem da série Turismo no Quintal, para apresentar opções de meios de transporte, roteiros, formas de se hospedar e conhecer os destinos badalados e os menos conhecidos do interior de Santa Catarina.



