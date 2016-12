Santa Catarina tem aumento de 18% nos casos de dengue em 2016

Cenário preocupante 21/12/2016 | 22h03 Atualizada em

Santa Catarina registrou um aumento de 18% no número de casos autóctones de dengue – quando a transmissão da doença ocorre dentro do território catarinense – em relação a 2015. Os dados são do último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive SC) nesta quarta-feira. Foram 3.995 ocorrências de 1º de janeiro a 17 de dezembro deste ano contra 3.279 no mesmo período do ano passado.



Dos casos autóctones deste ano, 2.441 (61,1%) foram confirmados em Pinhalzinho, cidade do Oeste catarinense com cerca de 16 mil habitantes. Além de Pinhalzinho, os outros sete municípios que apresentaram níveis de transmissão epidêmicos, todos na região Oeste, são: Serra Alta, Bom Jesus, Coronel Freitas, Descanso, Modelo, Chapecó e União do Oeste.



Em relação aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre do chikungunya e do zika vírus, foram identificados 6.843 focos, em 137 municípios. Em relação ao último boletim, divulgado há duas semanas, houve um aumento de 190 focos do mosquito, identificados em 39 municípios.



Segundo o coordenador do programa de controle da dengue de Santa Catarina, João Fuck, o crescimento reforça a importância da intensificação dos cuidados para eliminar depósitos que facilitem a reprodução do mosquito, principalmente no verão.



Situação da epidemia em Santa Catarina



Conforme o boletim, há 50 municípios considerados infestados pelo mosquito:



Anchieta

Balneário Camboriú

Bom Jesus

Caçador

Camboriú

Campo Erê

Catanduvas

Chapecó

Cordilheira Alta

Coronel Freitas

Coronel Martins

Cunha Porã

Descanso

Florianópolis

Guaraciaba

Guarujá do Sul

Itajaí

Itapema

Itapiranga

Ipuaçu

Joinville

Jupiá

Maravilha

Modelo

Nova Erechim

Nova Itaberaba

Novo Horizonte

Palma Sola

Palmitos

Passo de Torres

Pinhalzinho

Planalto Alegre

Princesa

Porto União

Quilombo

São Bernardino

São Carlos

São Domingos

São José

São José do Cedro

São Lourenço do Oeste

São Miguel do Oeste

Santo Amaro da Imperatriz

Saudades

Seara

Serra Alta

Sul Brasil

União do Oeste

Xanxerê

Xaxim



