Saudita é preso por pedir fim do controle do homem sobre a mulher

Riade 27/12/2016 | 12h35

Um cidadão saudita foi condenado a um ano de prisão por pedir o fim do sistema de custódia vigente no reino, que dá aos homens amplo poder sobre as mulheres, informaram nesta terça-feira meios locais.

O homem, que também foi multado com 30.000 riais (8.000 dólares) por um tribunal da cidade oriental de Damam, foi considerado culpado por "incitar o fim da tutela das mulheres" em declarações no Twitter e em cartazes públicos, segundo o jornal Okaz.

O acusado foi detido enquanto colocava cartazes em mesquitas do distrito de Al Hasa nos que pedia o fim desse sistema único que submete as mulheres do reino ao controle masculino.

Durante o interrogatório, a polícia descobriu que o detido tinha estado por trás de uma campanha on-line para acabar com esta normativa, segundo o jornal.

O acusado admitiu ter lançado uma "campanha de conscientização" após conhecer os casos de mulheres de seu entorno familiar que sofriam "injustiças nas mãos de suas famílias", indicou a mesma fonte.

Em setembro, milhares de sauditas assinaram uma petição pelo fim deste sistema de tutela após uma campanha no Twitter lançada, segundo o tribunal, pelo acusado.

A Arábia Saudita é um dos países do mundo que mais impõe restrições às mulheres, e é o único que não permite que elas dirijam.

* AFP