SC tem movimento intenso em rodovias e número de mortes abaixo da média nesta segunda-feira

Entre Natal e Ano-Novo 26/12/2016

Se no fim de semana de Natal o movimento nas estradas catarinenses era maior em direção ao interior, a situação inverteu-se nessa segunda-feira. Todos os caminhos levaram e vão continuar levando até o fim desta semana ao litoral de Santa Catarina, que deve ser palco para a festa de Ano-Novo de 1 milhão de visitantes, segundo a Santur, confirmando as expectativas iniciais das autoridades. As rodovias de maior movimentação até o momento foram a BR-101, especialmente na Grande Florianópolis e litoral Norte, a BR-470, no Vale do Itajaí, e a BR-280, em direção às praias de São Francisco do Sul.

Nas últimas 24 horas, somente uma morte foi registrada nas rodovias federais catarinenses — envolvendo mais uma vez um motociclista — e nenhuma em rodovias estaduais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a média histórica do número de mortes nas estradas federais é de 1,5 a cada dia.

— Está um pouco abaixo da média historicamente registrada. Mas isso é bastante relativo. Acidentes com motos nem sempre estão ligados à movimentação turística, porque esse é um meio de deslocamento curto. De qualquer forma, as motos participam de 20% dos acidentes, mas os motociclistas são 40% das vítimas. É um veículo muito inseguro — avalia o chefe do Núcleo de Comunicação da PRF, Adriano Fiamoncini.

Ao longo do dia, pequenos acidentes foram registrados como um engavetamento envolvendo cinco veículos em Itajaí, que chegou a provocar filas por volta das 12h, mas não resultou em feridos, nem vítimas. Ainda na manhã de segunda-feira, uma fila de 30 quilômetros na BR-470 em direção à BR-101, que dá acesso às praias, deixou claro o fluxo de movimentação dos catarinenses e dos turistas que chegam ao Estado.

Depois, à tarde, o km 86 da BR-101, em Barra Velha, também chegou a registrar 25 quilômetros de lentidão em direção ao Sul. Outros pontos de trânsito intenso que chamaram a atenção ao longo de dia aconteceram no km 147, em Itapema, onde houve 12 quilômetros de lentidão para quem ia ao Norte e no km 224, em Palhoça, com 20 quilômetros de congestionamento na mesma direção.

A projeção da Autopista Litoral Sul, concessionária da BR-101 em SC, é de que 59 mil veículos circulem por praça de pedágio entre os dias 1º e 2 de janeiro_ volume 83% maior que o registrado em dias normais. Para a administradora, o fluxo deverá ser de maior intensidade na saída e no retorno do fim de semana _ sexta-feira das 12h à meia noite, sábado das 7h às 17h e, depois, domingo das 15h às 22h e segunda-feira das 9h às 17h.

Já na avaliação da PRF, haverá aumento de 50% na circulação de veículos, chegando a picos de 100% na BR-101 e na BR-470.

— O feriado de Ano-Novo vai ser parecido com o Natal, porque também cai em um fim de semana. A diferença vai ser no perfil: agora é em direção às praias em vez do interior. Estão vindo mais turistas do Rio Grande do Sul e do Paraná, enquanto os argentinos devem chegar mais depois da virada — complementa Fiamoncini.

Morte em Itajaí

Ainda que intenso, o trânsito em rodovias catarinenses vitimou somente uma pessoa nessa segunda-feira. O acidente aconteceu no km 123 da BR-101 às 18h30min. Em uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta Honda CG com placas de Itajaí e uma Mercedez Benz 1718D com placas de Venâncio Aires (RS), um motociclista de 45 anos acabou faleceu. O caroneiro da moto, um homem de 19 anos, foi encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen com lesões graves. O motorista do veículo saiu ileso da batida.

Nas rodovias estaduais, somente duas ocorrências por embriaguez ao volante foram contabilizadas. A primeira delas envolveu uma mulher na SC-405, em Florianópolis, que posteriormente foi levada à Polícia Civil para prestar esclarecimentos e a segunda na SC-415, em São Francisco do Sul, onde um homem de 26 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia local.

Segunda-feira:

Itajaí: motociclista de 45 anos morreu na BR-101.

Domingo:

Indaial: motociclista de 58 anos morreu na BR-470.

Bom Jesus: motociclista morreu em acidente na SC-480 por volta das 6h.

Sábado:

Vidal Ramos: motociclista morreu após cair de moto na SC-110 por volta das 5h.

Campo Belo do Sul: prefeito reeleito da cidade morreu em acidente na BR-116.

Jacinto Machado: veículo capotou e caroneiro morreu na SC-285 às 3h20min.

Sexta-feira:

Siderópolis: acidente entre motos deixou um morto no início da noite em uma estrada no interior da cidade.

Gaspar: acidente entre moto e Kombi deixou um morto na tarde de sexta-feira em uma via interna do município.

Içara: colisão entre carro e caminhão deixou um morto na manhã de sexta-feira.

