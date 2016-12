SC volta a registrar saldo negativo de empregos em novembro

Economia 29/12/2016 | 17h59 Atualizada em

Após três meses seguidos com saldos positivos de emprego, Santa Catarina voltou a registrar mais demissões que admissões em novembro, com menos 1.013 postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho. Nos últimos 12 meses, o resultado é ainda pior, de menos 41.440, número fortemente influenciado por dezembro de 2015.

No ano, o Estado acumula perda de mais de 6.147 mil vagas. Apesar do resultado ruim, é melhor quando comparado ao ano passado. Entre janeiro e novembro de 2015, o saldo foi de menos 23.557 postos.

No país, foram perdidos 116.747 postos com carteira assinada em novembro – no ano passado, nesse mesmo mês, haviam sido 130.629. Apenas o comércio teve desempenho positivo em nível nacional, seguindo a tendência já registrada em outubro. Houve um acréscimo de 58.961 vagas, um aumento de 0,66%, Entre os setores com resultado negativo, destacam-se a indústria (-51.859 postos), a construção civil (-50.891) e os serviços (-37.959).

O Rio Grande do Sul foi o Estado com o melhor desempenho do mercado de trabalho no mês de novembro. Foi uma das três unidades da federação que teve saldo positivo, com a criação de 1.191 vagas formais. As outras UFs com resultados acima de zero foram Alagoas (284) e Sergipe (116). Os piores desempenhos foram registrados em São Paulo (-39.675 postos), Rio de Janeiro (-12.438) e Minas Gerais (-11.402). SC ficou em 12º lugar no ranking nacional.

Nesta quinta-feira o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, que revelou que o país tem uma taxa de desemprego de 11,9%, a maior da série (desde 2012). São 12,1 milhões de brasileiros desempregados.