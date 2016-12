Segunda-feira tem trânsito intenso nas rodovias do Norte de SC

Estradas 26/12/2016 | 10h48 Atualizada em

A manhã desta segunda-feira começou com trânsito intenso nas rodovias do Norte de SC. Até às 10h desta manhã, nenhum acidente foi registrado, mas há pontos de lentidão na BR-101, sentido Barra Velha, e na BR-280, que vai para as praias de São Francisco do Sul e Balneário Barra do Sul. As filas no sentido praia se concentram já em Araquari, Norte de SC.



Confira a situação das rodovias na manhã desta segunda-feira:



BR-280 - trânsito intenso e formação de filas na região próximo ao campus do Instituto Federal Catarinense (IFC), em Araquari, sentido praias.



BR-101, sentido Araquari - trânsito intenso no Eixo Sul, com lentidão também próximo ao trevo que vai para Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul.



SC-108 (Rodovia do Arroz) e SC-417 (acesso às praias de Itapoá e Guaratuba (PR) - trânsito flui sem restrições.

SC-415 (Próximo à praia da Enseada, em São Francisco do Sul) - fluxo intenso, mas sem formação de filas neste trecho

SC-418 - Serra Dona Francisca - fluxo intenso, acima do normal, mas sem formação de filas

BR-101 - Posto de Pirabeiraba - movimento tranquilo.



Problemas mecânicos foram campeões de ocorrências

O movimento de veículos durante o final de semana de Natal foi, em média, 23% maior do que o registrado em dias normais no trecho sob concessão da Autopista Litoral Sul, com um volume total aproximado de 636 mil veículos entre os dias 23 e 25 de dezembro. Nesse período, a concessionária realizou 2.363 atendimentos nas rodovias BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR-101/SC.



A maior parte das ocorrências atendidas pela Litoral Sul foram em situações de problemas mecânicos, com 1.006 acionamentos. Além disso, a concessionária prestou socorro em 81 acidentes, com 21 vítimas leves, uma moderada e três óbitos – dois na BR-116/Contorno Leste em Curitiba-PR, e outro na BR-376 em São José dos Pinhais-PR.



A partir de agora, a Operação Verão prossegue com foco no final de semana do Ano-Novo, com destaque para os dias 1º e 2 de janeiro, quando cerca de 59 mil veículos devem circular por praça – volume 83% maior do que o registrado em dias normais.



Principais horários de movimento:



Saída para o final de semana:

Sexta-feira, dia 30/12, das 12h à meia-noite;

Sábado, dia 31/12, das 7h às 17h;

Retorno do final de semana:

Domingo, dia 1º/1, das 15h às 22h

Segunda-feira, dia 2 de janeiro, das 9h às 17h





Acompanhe a situação das rodovias:



