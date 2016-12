Semana termina com predomínio de sol e temperaturas altas em SC

De olho no tempo! 23/12/2016 | 06h33 Atualizada em

O calor que chegou em Santa Catarina nesta semana parece não querer ir embora. Nesta sexta-feira, segundo o central de meteorologia da RBS, o dia será de sol entre nuvens e as temperaturas novamente ficam próximas dos 30ºC. Desta vez, o destaque é para as regiões do Oeste, Sul e Norte catarinense, onde os termômetros podem marcar até 34ºC à tarde.

Por conta de um ar quente e úmido, no entanto, a sexta também deverá ter a presença de fortes pancadas de chuva no fim do dia. Segundo alerta emitido pela Defesa Civil estadual, há risco de temporais localizados a partir das 15h de hoje, especialmente no Vale do Itajaí, Planalto e Litoral Norte.

— A sexta-feira é de abafamento, mas por causa de um sistema cavado e ar quente e úmido presente no oceano, a chuva chega à tarde, com chance de temporais a partir da tarde — informou o apresentador do Bom dia SC, Raphael Faraco.

FIM DE SEMANA DE NATAL

Amanhã, o segue praticamente com as mesmas condições do tempo de sexta. O sol novamente aparece com variação de nuvens em momentos do dia. As temperaturas, típicas do verão, sobem e chegam aos 30ºC. No domingo, outro dia quente, o dia terá maior incidência de nuvens, mas as condições são semelhantes a sábado.

Nos dois dias, por conta das altas temperaturas e da sensação de abafamento, há previsão de chuva no fim do dia e durante as noites.

Acompanhe a previsão do tempo de hoje:



LITORAL NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 30ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 24ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Verão em Santa Catarina

Apesar das chuvas dos últimos dias, por influência da La Niña, o verão tem tendência de precipitação abaixo da média na maior parte das regiões de SC, caracterizando períodos de estiagem. De acordo com Puchalski, a temperatura não deve sofrer nenhum tipo de influência ao longo do trimestre, ficando dentro da característica da estação, com expectativa de duas ou três ondas de calor, que devem manter a temperatura alta por vários dias consecutivos.

