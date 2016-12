Sensação de calor chegou a 50°C nesta segunda-feira em SC e se repetirá nesta terça

Verão 27/12/2016 | 10h55 Atualizada em

Nesta segunda-feira, 26, o calor chamou a atenção em todas as regiões de Santa Catarina. Além das altas temperaturas, o ar abafado fez com que a sensação de calor fosse maior do que a registrada no termômetro. Bianca de Souza, técnica em meteorologia, explica a diferença entre a temperatura oficial e a sensação de calor:

— As temperaturas oficiais são medidas em estações meteorológicas protegidas dos raios solares e sem interferência dos ventos. Pra se chegar numa temperatura mais próxima do que sentimos quando estamos andando pelas ruas é feito o cálculo da sensação de calor, que leva em consideração a temperatura e a umidade relativa do ar.

Confira os dados registrados na segunda-feira em cidades de SC:



De acordo com Erikson de Oliveira, meteorologista da Epagri/Ciram, a semana segue com calor e chuva frequente em SC. Essa tendência permanece nos primeiros dias de 2017, até a passagem de uma frente fria pelo Estado, prevista para 4 de janeiro, fazendo com que a temperatura tenha uma leve queda e o tempo fique mais chuvoso, especialmente no Litoral.

Veja como estava a temperatura às 10h30min desta terça-feira:







Clique aqui e navegue pela ferramenta da Epagri Ciram para ver a temperatura em tempo real

