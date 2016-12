Serena Williams anuncia noivado com o cofundador do Reddit

Washington 29/12/2016 | 19h01

A estrela mundial do tênis, Serena Williams, anunciou nesta quinta-feira (29) o noivado com o Alexis Ohanian, cofundador do Reddit. A tenista americana surpreendeu a mídia ao postar um poema em sua conta oficial no site o qual seu noivo ajudou a criar.

Williams, de 35 anos, e Ohanian, 33, não divulgaram uma data para a cerimônia nas postagens, listadas no Reddit sob a tag "isaidyes' ('eudissesim').

"Voltei para casa um pouco tarde, Alguém tinha uma encomenda para me entregar/ E uma carruagem aguardava/ Destino: Roma/ Para me levar até meu próprio príncipe encantado/ De volta onde nossas estrelas primeiramente colidiram/ E agora fechamos o ciclo/ Na mesma mesa na qual nos conhecemos por acaso/ Dessa vez ele não fez isso por acaso/ Mas por escolha/ De joelhos ele me disse 4 palavras/ E eu disse sim", postou Williams em sua página.

Uma resposta vinda da conta oficial de Ohanian, dizia: "E você me fez ser o homem mais feliz do mundo".

O circuito de tênis WTA, o qual Serena dominou por um longo período de sua carreira, postou uma foto de Williams e Ohanian em sua conta oficial no Twitter lhes dando parabéns.

A tenista americana ganhou esse ano a taça em Wimbledon, o 71º título de sua carreira, estando à altura da tenista alemã Steffi Graf, que possui 22 títulos individuais do Grand Slam. No entanto, a australiana Margaret Court ainda lidera o recorde mundial.

Serena já completou as 186 semanas consecutivas como número 1 do mundo, atingindo a marca de Steffi Graf pelo maior número de semanas na história dos rankings mundiais de tênis, mas ela perdeu o trono para a alemã Angelique Kerber em setembro.

* AFP