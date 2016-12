Suspeito do atentado de Berlim é morto pela polícia de Milão

Itália 23/12/2016 | 08h05 Atualizada em

O suspeito de ser o responsável pelo atropelamento que deixou 12 mortos e 48 feridos em uma feira de Natal, em Berlim, foi morto na madrugada desta sexta-feira, em Sesto San Giovanni, ao norte de Milão. O tunisiano Anis Amri reagiu a uma abordagem policial por volta de 3h da madrugada (horário de Milão).

Retrato falado de Anis Amri, suspeito de ser o responsável pelo ataque Foto: AFP PHOTO / BKA POLICE HANDOUT

Marco Minniti, ministro do Interior italiano, confirmou a morte em coletiva de imprensa nesta sexta-feira. Segundo ele, durante uma patrulha de rotina, um policial chamado de Christian Movio abordou um homem "em atitude suspeita" e pediu para que ele apresentasse documentos. Então, o suspeito sacou a arma e atirou no policial, que foi ferido no ombro e se recupera no hospital. Os outros policiais reagiram e atiraram no homem apontado como o responsável pelo ataque em Berlim.

— Não há dúvida que ele é Anis Amri. Identificamos e neutralizamos imediatamente o homem mais procurado da Europa, isso significa que nossa segurança está funcionando muito bem — disse Minniti.

Uma passagem de trem foi encontrada na mochila de Amri — a polícia acredita que ele teria chegado da França.

