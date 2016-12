Taxista é assaltado por dupla durante corrida em Blumenau

Segurança 29/12/2016 | 08h25

Um homem e uma mulher assaltaram um taxista quarta-feira à tarde no bairro Glória, em Blumenau. O casal embarcou no veículo por volta das 17h50min na Rua Da Glória, no Terminal do Garcia, e durante a corrida o homem teria ameaçado o taxista com uma faca.



Enquanto o assaltante teria colocado a faca no pescoço da vítima, a mulher roubava uma pochete com documentos e cartões, segundo informações repassadas pela vítima aos policiais militares.



Segundo a PM de Blumenau, a dupla também levou dois celulares, a chave do táxi e cortou uma das mãos do taxista antes de fugir. Rondas foram feitas, mas os suspeitos não foram localizados. O caso foi encaminhado à Central de Polícia de Blumenau.