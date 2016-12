Terremoto atinge nordeste do Japão, mas não há risco de tsunami

Extremo Oriente 28/12/2016 | 12h04

Um forte terremoto sacudiu o nordeste de Tóquio na noite desta quarta-feira, mas não há riscos de tsunami. De acordo com a agência meteorológica japonesa, a magnitude do sismo alcançou 6,3. Já o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou os tremores em 5,9.

Não há informações, até o momento, sobre danos ou feridos, informou o secretário da Chefia de Gabinete, Yoshihide Suga, a jornalistas. A autoridade acrescentou que nenhuma situação anormal foi encontrada nas usinas nucleares da região. O tremor foi registrado a 10 quilômetros de profundidade e 18 quilômetros a norte-nordeste da cidade de Daigo.

Leia mais

Devastada pela guerra, Aleppo se prepara para reconstrução

Aos 91 anos, morre ex-ditador uruguaio Gregorio Álvarez

Encontrada segunda caixa-preta do avião russo que caiu no Mar Negro



O Japão se encontra na junção de quatro placas tectônicas e sofre todos os anos com um número considerável de tremores relativamente violentos. No entanto, regras de construção severas e seu estrito cumprimento fazem com que até mesmo tremores fortes causem pucos danos.

Em março de 2011, um terremoto submarino maciço provocou um tsunami na costa nordeste do país, que deixou mais de 18 mil mortos e desaparecidos e casou a fusão de três reatores na usina nuclear de Fukushima.

Em abril, dois fortes terremotos atingiram a Kunamoto, no sul do arquipélago, às quais se seguiram mais de 1,7 mil réplicas, deixando pelo menos 50 mortos e provocando danos generalizados.