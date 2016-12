The Voice Brasil: final nesta quinta tem um competidor catarinense, o cantor Dan Costa

Na torcida! 29/12/2016 | 07h00 Atualizada em

Dan Costa foi o primeiro catarinense a garantir uma vaga no The Voice Brasil 2016 e agora é o único a representar Santa Catarina na final do reality musical. O xanxerense e os outros três finalistas — Danilo Franco, Afonso Cappelo e Mylena Jardim — prometem um show de emoção e diversidade de gêneros, ritmos e vozes. O programa vai ao ar nesta quinta-feira e será ao vivo, a partir das 22h20min, pela RBS TV.

A final terá surpresas: além das apresentações solo, os cantores farão duetos com os outros finalistas e com participantes da semifinal. Renan Zonta, Lumi, Jade Beraldo e D'Lara devem voltar ao palco. Outra surpresa será o técnico Carlinhos Brown cantando com participantes do The Voice Kids.

Na manhã de ontem, Dan Costa já estava concentrado no hotel, onde os outros finalistas também estão hospedados, e preparava-se para os últimos ensaios e prova de figurino. Ele não pôde contar qual música vai apresentar, mas adiantou que é uma canção brasileira consagrada:

— A escolha da música é feita sempre a partir de uma combinação de ideias do Lulu, do produtor musical e minha. Agora estamos ansiosos para a grande noite — disse, por telefone.

Nascido em Xanxerê e morador de São José, na Grande Florianópolis, o cantor de 24 anos é autodidata, toca violão, teclado e bateria e tem 100 músicas autorais em vários estilos diferentes: do sertanejo, que é o seu ponto forte, ao reggae. Ele é o representante do Time Lulu.

— Eu brinco que o Lulu tem mais tempo de carreira do que eu de vida. Ele é um dinossauro da música brasileira. Cada momento com ele foi de muito aprendizado. Ele me deu dicas valiosas sobre voz, postura de palco, escolha de repertório, como passar emoção.

Dan Costa é o único catarinense na final Foto: Isabella Pinheiro / Divulgação

Recorde de catarinenses

A quinta temporada do The Voice Brasil foi especial. Duas novidades mexeram com as bases sólidas do reality, a Batalha dos Técnicos e a fase Remix, na qual os músicos se apresentaram e os jurados apertaram o botão vermelho para conquistar a voz.

Para Santa Catarina, o The Voice Brasil 2016 foi ainda mais emocionante. O Estado teve número recorde de participantes, com seis no total: Dan Costa (São José), Joana Castanheira (Florianópolis), Jade Baraldo (Brusque), D¿Lara (Blumenau), Gabriela Ferreira (Criciúma) e Lilian (Lauro Müller). Antes disso, o número máximo havia sido de três competidores, na primeira e segunda temporadas.

Quatro deles chegaram às semifinais — Dan Costa, Jade Beraldo, D¿Lara e Gabriela Ferreira —, numa disputa acirradíssima na última semana em que a multiplicidade de talentos catarinenses falou (ou cantou!) mais alto.

— Eu fiquei feliz de ter muitos conterrâneos. Lá no começo do programa a gente brincou: pelo menos um de nós tem que chegar até o final. Estou feliz de poder representar nosso Estado e os outros participantes — disse Dan.

Conheça os finalistas:

Dan Costa

Um dos populares ¿gatonejos¿ desta edição, Dan Costa foi o intérprete ligado ao sertanejo que mais demonstrou versatilidade: em sua trajetória, o catarinense de Xanxerê apresentou versões de Preto e branco, Quando a chuva passar (em um dueto cheio de química com Ana Akissue), Meu mundo e nada mais e Dia, lugar e hora, até chegar à semifinal deixando claro que não tem dificuldade em passear por outros gêneros, como pop, reggae e baladas românticas. Aos 24 anos, foi elogiado por Lulu Santos como ¿quem, de fato, tem o potencial vocal mais explícito¿.

Afonso Cappelo

Dos quatro finalistas, o paraense talvez tenha a voz que mais chama a atenção. Dono de um lindo tom grave, o representante do Time Brown surpreendeu a todos quando cantou a italiana Imbranato nas audições – e a surpresa seria reprisada no penúltimo programa, em sua interpretação de La solitudine. Ousado, mas muito tranquilo no palco, Cappelo ainda apresentou versões de Love of my life, Mais que a mim e Sem ar – repertório que mostra versatilidade mas que também pode transparecer falta de foco.



Danilo Franco

A timidez do baiano de 26 anos dura apenas até o primeiro passo no palco: com uma voz típica dos melhores intérpretes de soul e funk, Danilo fez os quatro técnicos virarem as cadeiras para sua versão de Gostava tanto de você. Já havia tentado a sorte no programa em 2013 – quando foi rejeitado. Cantou ainda Blecaute, Your song, Just the way you are e Kiss the sky, que garantiu seu passaporte para a final de hoje. Se continuar investindo na música negra e no peso da voz, tem grandes chances de ser o vencedor nesta noite.



Mylena Jardim

Dona da performance mais marcante da semifinal, a mineira de 17 anos é quem chega com mais força para a final: sua interpretação de Love on the brain, de Rihanna, tirou sorrisos emocionados dos quatro jurados e a fez sair do palco sob urros de ¿já ganhou¿ vindos da plateia. A cantora entrou no programa no time de Claudia Leitte, mas acabou sendo vítima de uma confusão dos jurados, que a fez cair no time de Teló. Cantou Olhos coloridos, Killing me softly, Rise up e Nada mais.

Com informações de Gustavo Foster, da Zero Hora.



Leia também

Quem são os finalistas do The voice Brasil

Os catarinenses que passaram para a semifinal do reality

Santa Catarina tem recorde de participantes no The Voice Brasil