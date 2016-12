"The voice Brasil": Michel Teló dá show na disputa dos técnicos

Boa fase 30/12/2016 | 10h14 Atualizada em

O The voice Brasil coroou dois campeões na noite de quinta-feira. Não foi só Mylena Jardim, escolhida a nova grande voz do país, que saiu vencedora nesta quinta edição do programa: Michel Teló foi alçado ao posto de técnico com maior número de vitórias.

O sertanejo virou jurado com a competição já em andamento (ele substituiu Daniel), mas isso não atrapalhou o bom desempenho na disputa. Esta é a segunda temporada de Teló no The voice Brasil e a segunda vitória no reality — no ano passado, ele ganhou o título ao lado de Renato Vianna, que apostou em uma pegada pop rock.

A boa fase do cantor lembra a de outro músico que também despontou como o grande campeão do The voice, só que da versão americana: Blake Shelton. O cantor country empilha cinco vitórias em 11 edições do reality americano.

Atrás de Teló, Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Lulu Santos têm uma vitória cada. Abaixo, relembre com quem os técnicos da atração conseguiram conquistar o público.

The voice Brasil 1 — Ellen Oléria (time Carlinhos Brown)

Foto: TV Globo / Divulgação

Vencedora da primeira edição do reality, Ellen Oléria investe em ritmos brasileiros e africanos e em temáticas sociais, regionais e de gênero.

The voice Brasil 2 — Sam Alves (time Claudia Leitte)

Foto: divulgação / divulgação

A música pop do cearense conquistou os jurados e o público. Levou o troféu com a apresentação de Hallelujah, de Leonard Cohen.

The voice Brasil 3 - Danilo Reis & Rafael (time Lulu Santos)

Foto: Divulgação / Divulgação

A dupla sertaneja com voz grave chegou à final tendo Lulu Santos como mentor. Depois do programa, o técnico e os cantor se desentenderam.

The voice Brasil 4 - Renato Vianna (time Michel Teló)

Foto: GShow / Divulgação

Com uma pegada pop rock — e que também mescla elementos do sertanejo romântico —, o cantor levou a melhor na quarta temporada.

The voice Brasil 5 - Mylena Jardim (time Michel Teló)

Foto: Artur Meninea / Gshow

A voz potente da mineira de 17 anos agradou com sua música pop. No programa, cantou hits nacionais e internacionais.

