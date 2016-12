"The voice Brasil": saiba por onde andam os vencedores das edições anteriores

As vozes 29/12/2016 | 07h05 Atualizada em

Na noite desta quinta-feira, Dan Costa, Danilo Franco, Afonso Capello e Mylena Jardim disputam a final do The voice Brasil. Em sua quinta edição, o reality musical traz vozes ligadas ao sertanejo, black music e até música italiana – dando uma ideia da diversidade que fez parte de todo o programa em 2016.

Leia mais:

The voice Brasil chega à final com quatro cantores que representam a diversidade da música brasileira

Quem são os quatro finalistas do The voice Brasil

VÍDEO: jurados falam a ZH sobre edição 2016 do The voice Brasil



Porém, vencer o The voice não é sinônimo de sucesso nacional. Entre os campeões das edições anteriores, Ellen Oléria, Sam Alves, Renato Vianna e a dupla Danilo Reis & Rafael, alguns emplacaram sucessos, uma virou apresentadora de TV, outros brigaram com um antigo jurado. Saiba por onde andam os vencedores das quatro edições anteriores do The voice Brasil:

The voice Brasil 1 — Ellen Oléria



Foto: TV Globo / Divulgação

Vencedora da primeira edição do reality, a brasiliense lançou um CD sob contrato com a gravadora Universal e, em 2016, voltou a gravar um trabalho de forma independente: com Afrofuturista, Ellen Oléria continua apostando em ritmos brasileiros e africanos e em temáticas sociais, regionais e de gênero. A postura acabou rendendo à cantora espaço na TV, como apresentadora do programa Estação plural, da TV Brasil, ao lado do jornalista Fefito e de Mel Gonçalves, da Banda Uó.



The voice Brasil 2 — Sam Alves

Foto: divulgação / divulgação

Com contrato ainda em vigência com a gravadora Universal (um dos prêmios do reality), o cearense já lançou dois álbuns de estúdio. O mais recente, ID, foi lançado em 2015 e mostra um repertório de canções próprias que passeiam entre o português e o inglês — Sam foi criado desde os quatro anos nos Estados Unidos. Em entrevista recente, o cantor disse que "ganhar o programa serve como vitrine, mas depois daquilo você tem que ralar".

The voice Brasil 3 — Danilo Reis & Rafael

Foto: Divulgação / Divulgação

Centro de uma polêmica com Lulu Santos — após o programa, o técnico acusou a dupla de ter tirado uma composição dele, que teria sido dada de presente aos cantores, do CD, acusação que a dupla refutou —, Danilo Reis e Rafael anunciaram recentemente que "aquela dupla que cantava clássicos não existe mais": depois de lançar o CD Cúmplices do amor, a dupla agora deve apostar no sertanejo universitário.

The voice Brasil 4 — Renato Vianna

Desde que venceu o reality, o paulsita de 22 anos assinou contrato com o escritório da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba e lançou, recentemente, o álbum Sua arte — que conta com participações da dupla e também de Michel Teló. Neste ano, o artista lançou também o EP Açúcar.