Torcida presta homenagem às vítimas do acidente com avião da Chapecoense

29/12/2016

Um mês após a tragédia que tirou a vida de 71 pessoas que estavam no avião que levava a delegação da Chapecoense e jornalistas para a cidade de Medellín, na Colômbia, os torcedores do Verdão prestaram uma homenagem às vítimas do acidente na noite desta quinta-feira, em Chapecó.

Por volta das 19h20min, cerca de 40 torcedores estiveram na praça Coronel Bertaso, no Centro da cidade. Até as 20h, eles fizeram orações, cantaram "Vamos vamos, Chape", alem de baterem palmas a cada vez que falavam o nomes dos jogadores e dirigentes do clube que não sobreviveram.

- Vim pela homenagem aos jogadores, dirigentes e jornalistas que nos deixaram, é muito triste - disse Liamara, que veio da cidade de Xaxim, também no Oeste do Estado.

Além da homenagem aos 71 mortos, os torcedores também homenagearam os seis sobreviventes.

- A gente precisava fazer essa homenagem pra eles - disse Cleber Mello, membro da torcida jovem do Verdão.

*Com informações do repórter Darci Debona, de Chapecó.

