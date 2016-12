Trilhões de insetos migram a grandes alturas a cada ano (estudo)

Washington 22/12/2016 | 19h16

Cientistas britânicos mediram pela primeira vez a migração de insetos que voam a grandes alturas e descobriram que mais de três trilhões deles passam por cima de nossas cabeças a cada ano, segundo um estudo publicado na quinta-feira na revista científica Science.

Insetos são intervenientes essenciais em ecossistemas saudáveis. Eles polinizam e comem pragas de colheitas, e fornecem alimento para pássaros e morcegos.

Especialistas dizem que esta primeira medida sugere que a migração de insetos - que a maioria de nós nunca vê - é um evento importante.

"Os corpos de insetos são ricos em nutrientes e a importância desses movimentos é subestimada", disse o coautor Jason Chapman, do Centro de Ecologia e Conservação da Universidade de Exeter, em Cornwall.

"Se as densidades de insetos observadas no céu do sul do Reino Unido forem extrapoladas para o espaço aéreo de todos os continentes, as migrações de insetos em grande altitude representa o movimento anual de animais mais importante nos ecossistemas terrestres, comparável às migrações oceânicas mais significativas", acrescentou.

Em termos de peso, este movimento teria 3.200 toneladas, mais de sete vezes a massa dos 30 milhões de pássaros canoros que saem do Reino Unido rumo à África a cada outono, disse o estudo.

A maioria das viagens - cerca de 70% - são feitas durante o dia, disseram cientistas da Universidade de Exeter e do Centro de Pesquisa de Rothamsted.

Usando radares especiais apontados para o céu, o autor principal, Gao Hu, acompanhou a migração de insetos a uma altura de 150 metros por quase uma década.

A média anual chegou a 3,3 trilhões de insetos, e as viagens eram mais maciças em dias quentes, disseram os pesquisadores.

