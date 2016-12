Trump volta a atacar ONU

Palm Beach 28/12/2016 | 22h59

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta quarta-feira uma nova série de críticas às Nações Unidas, que acusa de desperdiçar seu potencial e ser incapaz de resolver os problemas globais.

"A ONU tem um tremendo potencial mas não aproveita este potencial", disse Trump a jornalistas diante de sua residência de Mar-a-Lago, Flórida.

"Quando vocês viram as Nações Unidas resolver problemas?! Não fazem isto. Eles causam problemas".

A ONU, que surgiu das cinzas da Segunda Guerra Mundial, inclui a Organização Mundial de Saúde, que ajudou a erradicar a varíola, e o Conselho de Segurança, que se dividiu sobre questões envolvendo a guerra na Síria.

"Se aproveitasse seu potencial, seria algo grandioso, mas não faz isto e é uma perda de tempo e dinheiro", declarou Trump.

Os comentários de Trump ocorrem no momento em que o novo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, revela sua intenção de conversar com o presidente eleito "assim que possível" para "estabelecer um diálogo construtivo com a nova administração dos Estados Unidos".

