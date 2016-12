Última chance: "Pulp fiction", "Velozes e furiosos" "Amélie Poulain" e outros filmes vão sair da Netflix em janeiro

Maratona de fim de ano 28/12/2016 | 16h40 Atualizada em

Esta é para quem tem tempo livre nos últimos dias do ano: a Netflix anunciou uma lista de 145 conteúdos – entre filmes, séries e programas de TV – que sairão do seu catálogo a partir do ano que vem. Quem for aproveitar o resto de 2016 para botar os filmes em dia vai precisar escolher entre clássicos como Pulp fiction, O fabuloso destino de Amélie Poulain e Velozes e furiosos, que não estarão mais disponíveis no serviço a partir do próximo domingo, 1º de janeiro.

Leia mais:

Retrospectiva: Justiça, Stranger things, Vladimir Brichta e mais destaques da TV

The OA: seriado produzido por Brad Pitt para a Netflix estreia na sexta

50 filmes a que você tem que assistir na Netflix



A lista mostra conteúdos que terão seus contratos com a Netflix encerrados na data – algo que pode (ou não) ser renovado posteriormente. Entre os filmes, há vencedores do Oscar, como o italiano A vida é bela, o musical Chicago, a biografia Frida e o clássico recente Gênio indomável.

Importantes produções brasileiras, como O som ao redor e Cidade de Deus, também não farão mais parte do catálogo da Netflix a partir do primeiro dia do ano. Confira a lista completa abaixo.

01/01/2017

12 dog days till Christmas

A espuma dos dias

A garota do parque

A marca da maldade

A saga crepúsculo: Eclipse

A vida é bela

A vida privada dos hipopótamos

Angry Birds toons (7 eps.)

Arrested development: Temporada 1

Arrested development: Temporada 2

Arrested development: Temporada 3

As hiper mulheres

Atrás das grades

B13-U: 13º distrito – Ultimato

Blecaute

Brasslands

Brothers on the line

Caillou: Temporada 4

Caillou: Temporada 5

Caindo na real

Cantigas do zoológico

Cartas na mesa

Cesar Chavez

Chegadas e partidas

Chicago

Chocolate

Cidade de Deus

Clima imprevisível

Como água para chocolate

Dance for me

Democracia em preto e branco

Do inferno

Doméstica

Drive

E agora, meu amor?

Edward, mãos de tesoura

El Cuerpo

Ela é demais

Em busca do céu

Em busca do crocodilo gigante

Emma

Entre quatro paredes

Escrito nas estrelas

Estão todos bem

Eu os declaro marido¿ e Larry

Faça o que eu digo, não faça o que eu faço

Frida

Gênio indomável

Ginger snaps

Gordy

Hollywoodland – Bastidores da fama

Honra & coragem – As quatro plumas

Horror em Amityville

Inventos de guerra (3 eps.)

It¿s not over

Jackie Brown

Kate & Leopold

Kick Buttowski: Suburban daredevil (20 eps.)

Kung fu futebol clube

Lenda urbana 3 – A vingança de Mary

Life (10 eps.)

Ligeiramente grávidos

Louco por você

Mais que o acaso

Matador de aluguel

Medo da verdade

Music for Mandela

My dad is Scrooge

Noiva e preconceito

Nove crônicas para um coração aos berros

O atentado

O dia antes do fim

O fabuloso destino de Amélie Poulain

O mentiroso

O paciente inglês

O procurado

O som ao redor

O vencedor

O virgem de 40 anos

Os 10 naiores desastres naturais

Os outros

Palácio das ilusões

Parker

Peppa Pig (26 eps.)

Pequenos espiões

Perfume de mulher

Péssima influência

Poucas cinzas: Salvador Dalí

Presságio

Pulp fiction – Tempo de violência

Recém-casados

Red tails

Rejoice and shout

Rocky III – O desafio supremo

Rodas 3D

Romeu e Julieta

Sin City: A dama fatal

Soldado anônimo

Sozinho no Natal

Tabu Brasil (11 eps.)

Tarde demais

Texas rangers: Acima da lei

The adventures of Chuck & Friends (39 eps.)

The bay

The gospel of John: New international version

Todas contra John

Torrente 4: Lethal crisis

Transformers: Animated (42 eps.)

Transformers: Rescue bots: Temporada 1

Transformers: Rescue bots: Temporada 2

Um ato de liberdade

Um drink no inferno 2: Texas sangrento

Um drink no inferno 3 – A filha do carrasco

Uma garota encantada

Velozes e furiosos 3: Desafio em Tóquio

Velozes e furiosos

Vidas em jogo

Voando alto

02/01/2016

Hi-5: Papai Noel está chegando

04/01/2016

Ela é o cara

05/01/2017

Beckett – O atirador

Cães de aluguel

06/01/2017

12 dates of Christmas

A justiça está chegando

A lenda do tesouro perdido: Livro dos segredos

Annapolis

Duro de espiar

Em má companhia

Hercules

Inimigos de infância

Leonera

Missão: Marte

Na mira da máfia (6 eps.)

Querida, encolhi as crianças

Samurai X

The search for Santa Paws

Uma cilada para Roger Rabbit

08/01/2017

Avatar – A lenda de Aang (61 eps.)

Big time rush (74 eps.)

Bob Esponja (68 eps.)

Brilhante Victória (60 eps.)

Dora, a aventureira (84 eps.)

Drake & Josh (50 eps.)

Go Diego go! (36 eps.)

iCarly (109 eps.)