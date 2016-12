Última ponte de Mossul é destruída após bombardeio

Conflito 28/12/2016 | 12h36

Um ataque aéreo deixou inutilizada a última ponte sobre o Rio Tigre que unia a parte leste ao oeste de Mossul, segunda maior cidade do Iraque. O exército iraquiano tenta retomar a localidade dos extremistas.



Depois da vasta ofensiva lançada em 17 de outubro, as forças armadas do país conseguiram avançar e ocupar um bairro da parte oriental da cidade que o grupo Estado Islâmico havia capturado em junho de 2014. No entanto, a região ocidental da cidade continua sob controle dos extremistas e Mossul é o grande último reduto do grupo no Iraque.

Em sua ofensiva, a força aérea e as tropas terrestres são apoiadas por uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

O bombardeio — até agora de autoria desconhecida — destruiu a ponte Al Atiq, que atravessa o Tigre. Como outras pontes também foram destruídas, o barco passa a ser o único meio de atravessar de uma margem para outra.