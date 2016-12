Último dia de 2016 é de sol entre nuvens em Santa Catarina

Tempo 31/12/2016 | 09h09 Atualizada em

O último dia do ano terá a presença do sol na maior parte das cidades catarinenses, mas sempre com uma boa quantidade de nuvens, conforme previsão da Central de Meteorologia da RBS. Isso porque o ar mais quente e úmido e o cavado (área alongada de baixa pressão) continuam influenciando o tempo, mantendo as nuvens presentes no Estado.



Durante a tarde o calor se aproxima dos 30 a 32°C em boa parte de Santa Catarina, esquentando um pouco mais no Vale do Itajaí e na região Norte. A sensação de abafamento vai seguir, por conta dos ventos mais de Norte/Nordeste.

Entre a tarde e a noite, retorna a chance de pancadas de chuva. Pontualmente elas são mais fortes, e vêm com raios e trovoadas.

Hora da festa

No momento da virada as pancadas de chuva de verão já devem ter ocorrido, já que elas devem cair entre o fim tarde e o início da noite de sábado. Mas, como as nuvens vão continuar presentes durante toda a noite, não está descartada uma chuva fraca no momento das festas, principalmente nas áreas próximas ao litoral.

Primeiro dia de 2017

O domingo vai ser um dia típico de verão. O sol vai aparecer em todas as regiões, ainda com um pouco de nuvens, mas ele até predomina ao longo do dia. As temperaturas novamente se aproximam dos 30°C na maior parte das cidades, sendo que em pontos do Vale do Itajaí, Norte e Sul do estado podem registrar entre 33 e 35°C na tarde de domingo.

Por conta do calor e do abafamento, há previsão de chuva. com temporais, a partir da tarde.

