Último dia de funcionamento das agências bancárias em 2016 é nesta quinta; veja como pagar as contas

O último dia de funcionamento das agências bancárias para atendimento ao público é nesta quinta-feira. A partir de sexta, as agências ficam fechadas e só abrem no próximo dia útil, em 2 de janeiro de 2017. Quem tem pendências bancárias que precisam ser resolvidas ainda em 2016 precisa correr.

Mas há alternativas para quem precisa quitar contas sem ter de ir à agência quando o novo ano começar. Confira:

O que fazer se a conta vencer no dia do recesso

Todas as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) com vencimento nos dias em que as agências estiverem fechadas podem ser pagas no primeiro dia útil após o vencimento sem incidência de multa – ou seja, no dia 2 de janeiro.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), tributos já vêm com data ajustada em relação ao calendário de feriados (federais estaduais e municipais), por isso não há cobrança de juros se esperar pelo dia útil.

Dá para pagar fora da agência?

Existem ainda os correspondentes bancários, que são casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados. Eles também podem realizar operações bancárias, mas o cliente precisa verificar os horários de funcionamento de cada um, que são independentes dos bancos.



Pague pela internet ou nos caixas eletrônicos

Do dia 30 de dezembro a 1º de janeiro, os clientes podem fazer operações bancárias nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e banco por telefone.



As contas com código de barra podem ser pagas direto nos caixas automáticos.

Já em relação aos boletos bancários, os clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão fazer o agendamento pelos canais eletrônicos (internet banking mobile banking e banco por telefone) ou pagá-los por meio do Débito Direto Autorizado – DDA.

