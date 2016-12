Veja como os sobreviventes da tragédia da Chapecoense passaram o Natal

AO LADO DA FAMÍLIA 26/12/2016 | 11h12 Atualizada em

De todos os brasileiros que sobreviveram ao acidente com o avião da Chapecoense, somente o goleiro Jackson Follmann passou o Natal no Hospital. Mesmo assim, todos eles estiveram rodeados de amigos e familiares durante o final de semana.

Na casa do radialista Rafael Henzel, em Chapecó, o clima foi de alegria e agradecimento. Em sua rede social, Henzel postou um vídeo desejando um Feliz Natal a todos aqueles que se acompanham sua recuperação. O filho do jornalista, Tavinho, também mandou um um recado: "No Natal você não precisa dar presente, mas sim estar presente".

— A gente quer desejar um natal maravilhoso e em família. Depois de tudo o que aconteceu aqui nos últimos meses... quero dizer que a gente possa retomar a esperança e ter um natal feliz — disse Henzel.

Henzel fala que clima era feliz dentro do avião e que não houve desespero



O zagueiro Neto, que também teve alta na última semana, passou a noite do dia 24 com a família no apartamento em que mora, em Chapecó. Por meio do seu Facebook, o jogador enviou uma mensagem aos torcedores. Veja:

Já o lateral Alan Ruschel passou o Natal no Rio Grande do Sul. Ao lado da noiva, o jogador enviou um "Feliz Natal a todos.

Tempo de renascimento!! Feliz Natal a todos. Uma foto publicada por Alan Ruschel (@alanruschel) em Dez 24, 2016 às 6:44 PST

Leia mais notícias:

Marinho visita família de Kempes, uma das vítimas do acidente da Chapecoense, na manhã de Natal

"Em primeiro lugar estão as famílias", diz presidente que tem missão de reconstruir a Chape

Cirurgia no tornozelo de Follmann é adiada devido a tratamento