Venda de veículos novos na região Norte tem retração de 20,91%

Santa Catarina deve fechar o ano com queda de aproximadamente 20% no volume de vendas de veículos novos na comparação com 2015. O resultado é semelhante ao verificado no País, que registra -20,38% no acumulado entre janeiro e novembro. No Estado, o percentual de retração chega a -19,93%.



Já na região Norte de SC, a queda é um pouco maior. Até novembro, a perda registrada foi de 20,91%, segundo levantamento feito pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).



A tendência é que esse quadro tenha poucas mudanças, pois em dezembro as vendas geralmente não têm um desempenho muito acima da média. Na região Norte, o segmento que teve maior queda de emplacamentos neste ano foi o de caminhões. Enquanto que, em 2015, foram comercializados 747 unidades entre janeiro e novembro, neste ano, o número chegou a apenas 465, ou seja, -37,75%.



Em compensação, o número de ônibus emplacados no período deu um salto importante, passando de 72 para 92 unidades, alta de 27,78%. Aliás, este é o único indicador com performance positiva no comparativo da Fenabrave.



Nas outras cinco regiões de SC avaliadas pela Fenabrave, apenas duas tiveram performances piores que a da região Norte: no Sul, as vendas caíram 24,26% no mesmo período; e no Oeste, a queda foi de 22,66%. Com resultados um pouco melhores estão o Vale do Itajaí (-18,88%), o Planalto Serrano (-17,36%) e a Grande Florianópolis (-16,08%). O balanço final será divulgado pela Fenabrave em 3 de janeiro.



Resultados da Região Norte

Número de emplacamentos entre janeiro e novembro



Veículos de passeio

Acumulado 2016 — 13.934

Acumulado 2015 — 17.852

Variação — -21,95%



Comerciais leves

Acumulado 2016 — 2.289

Acumulado 2015 — 2.693

Variação — -15%



Caminhões

Acumulado 2016 — 465

Acumulado 2015 — 747

Variação — -37,75%



Ônibus

Acumulado 2016 — 92

Acumulado 2015 — 72

Variação — +27,78%



Motos

Acumulado 2016 — 3.465

Acumulado 2015 — 4.622

Variação — -25,03%



Outros veículos

Acumulado 2016 — 1.900

Acumulado 2015 — 2.012

Variação — -5,57%



Total

Acumulado 2016 — 22.145

Acumulado 2015 — 27.998

Variação — -20,91%

Confiança da indústria

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas recuou 2,2 pontos em dezembro, para 84,8 pontos, o menor patamar desde junho passado. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice diminuiu 1,2 ponto, para 86,1 pontos. A queda da confiança ocorreu em 12 de 19 segmentos industriais pesquisados e atingiu tanto as avaliações sobre a situação atual quanto as perspectivas das empresas para os meses seguintes.



– O resultado da sondagem industrial de dezembro, com queda da confiança e nível recorde de ociosidade, joga um balde de água fria sobre indicadores que já estavam mornos. Entre agosto e novembro, a acomodação da confiança - motivada pela apatia da demanda interna - já havia interrompido a recuperação temporária da confiança do setor observada no primeiro semestre – afirma Tabi Thuler Santos, coordenadora da sondagem da indústria da FGV/IBRE.



Paciência e água gelada

Joinvilenses e paranaenses que usaram a SC-415 ontem para se deslocar até as praias de Itapoá ou de Guaratuba (PR) precisaram ter uma boa dose de paciência. As marginais da BR-101 ficaram cheias e os motoristas desavisados tiveram de recorrer a ambulantes que vendiam garrafinhas de água gelada. A lentidão no trecho, aliás, é comum e decorre da velocidade limitada a 40 km/h na entrada de Garuva e a um sinaleiro próximo à rodovia federal. Depois, o trânsito flui normalmente, mas de forma intensa.



Festival da Cerveja

Florianópolis sedia entre os dias 5 e 7 de janeiro o Festival da Cerveja da Grande Florianópolis. O evento é gratuito e será realizado no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, na praia de Canasvieiras, sempre das 17 horas à meia-noite. Oito cervejarias da região que fazem parte da rota turística Caminho Cervejeiro confirmaram participação.



