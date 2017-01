15k Floripa é lançada: corredores podem competir solo, em duplas ou em trios na Beira-Mar Norte

Corrida de rua 30/01/2017 | 14h38 Atualizada em

O ano de 2017 começou com muitas novidades para os corredores em Florianópolis. Após o anuncio da primeira edição da Maratona Internacional de Floripa, marcada para 27 de agosto, a empresa AT Sports lança o circuito 15K de corridas de rua com proposta inédita para a capital catarinense e São José.

O primeiro evento da série está programado para o dia 26 de março, com largada e chegada no Trapiche da Avenida Beira-Mar Norte. O grande diferencial da prova está na distância de 15km, que poderá ser feita individualmente, duplas ou trios, atendendo uma grande demanda de atletas. Por se tratar de uma prova de revezamento, o objetivo da organização é atrair um público que vai desde o atleta que está iniciando em corridas e pretende fazer distâncias menores até o atleta que já está preparado para distâncias mais longas, como os 15km.







- Nós temos grandes provas em Florianópolis, mas nenhuma com esse cunho de revezamento para média e curta distância. Além disso, trazemos uma possibilidade de corredores fazerem a distância de 15km que servem como preparação para provas mais longas, como a Meia-Maratona, por exemplo. Pensamos de forma estratégica para ofertar uma corrida de rua que não estava à disposição dos atletas - comenta Anderson Tonon, idealizador do evento.

As inscrições para a prova já estão abertas e podem ser feitas através do site: AT Sports. Os mapas dos percursos e as informações de regulamento também já estão confirmadas e podem ser conferidas no site oficial. Atenção, o primeiro lote com preços promocionais tem vigência até 10 de fevereiro.

A segunda edição do Circuito 15k também já tem data e local marcado. O município de São José recebe a prova em 9 de julho.

Programação:

Sexta-feira (24/03)

10:00 – 22:00 - Entrega de Kits

Sábado (25/03)

10:00 – 22:00 - Entrega de Kits

Domingo (26/03)

06:30 – Início do Alongamento

07:00 – Largada da SOLO

07:20 – Largada da DUPLA e TRIO

09:00 – Início da Cerimônia de Premiação (SOLO, DUPLA e TRIO)

09:20 – Tempo limite de prova