Abono salarial ano-base 2015 será pago a partir de quinta: veja se você tem direito

O abono salarial do PIS ano-base 2015 começa a ser pago nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, para os trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Quem tem o Cartão do Cidadão e registrou senha pode retirar o benefício em caixas eletrônicos e casas lotéricas. Quem ainda não tem o cartão deve ir até uma agência da Caixa.

Segundo o chefe de divisão do Seguro-Desemprego e Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan, a partir deste ano, o abono é proporcional aos meses trabalhados durante o ano-base.

– Quem trabalhou durante todo o ano de 2015 terá direito a um salário mínimo (R$ 937). Quem trabalhou apenas um mês receberá o equivalente a 1/12 do salário mínimo, e assim sucessivamente. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será contada como mês integral – explica.



Os trabalhadores podem sacar o benefício até o dia 30 de junho de 2017.

Requisitos para receber

- Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias no ano-base (2015).

- Ter remuneração média de até dois salários mínimos.

- Estar inscrito no Pis/Pasep há, pelo menos, cinco anos e a empresa onde ele trabalha deve ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informação Social (RAIS).



