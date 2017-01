Acesso às galerias da Câmara de Vereadores da Capital é interditado por tempo indeterminado

ESTRAGOS 25/01/2017 | 20h49 Atualizada em

Público não poderá mais acompanhar as sessões presencialmente enquanto o espaço não for inspecionado Foto: Marcus Bruno / Agência RBS

O acesso às galerias da Câmara de Vereadores de Florianópolis ficará interditado até que os espaços passem por avaliação do Corpo de Bombeiros. A restrição foi anunciada nesta quarta-feira, em comunicado oficial assinado pelo presidente do Legislativo da Capital, o vereador Guilherme Pereira (PR).

Tratam-se das áreas onde o público acompanha presencialmente as sessões. Segundo o comunicado, a determinação se deve ao fato de o local não oferecer mais a segurança necessária para receber visitantes devido aos danos provocados na sessão desta terça-feira.

Foram identificadas rachaduras nas paredes e o comprometimento dos vidros que isolam o espaço do plenário, além da estrutura do mezanino. A decisão de interditar o acesso foi tomada em conjunto com todos os vereadores, equipe técnica da Câmara, Guarda Municipal e Polícia Militar.

Os bombeiros foram acionados para que a vistoria no prédio seja realizada o mais brevemente possível.



No começo da noite, técnicos do Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram no local para avaliar os estragos. Foram identificados uma marca de soco na parede, rachaduras nas galerias, o vidro do memorial quebrado e danos a alguns documentos históricos.