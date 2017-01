Acidente deixa oito feridos e socorro mobiliza dois helicópteros na BR-282, em Alfredo Wagner

RESGATE AÉREO 15/01/2017 | 20h05 Atualizada em

Acidente aconteceu no km 80 da BR-282

Um acidente envolvendo dois carros deixou oito pessoas feridas na tarde deste domingo, na BR-282, em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. A batida entre o Fiat Palio e o HB20 aconteceu no km 80 da rodovia. Após o impacto, o Palio capotou e ficou virado na pista. O motorista do veículo chegou a ficar preso nas ferragens e sofreu lesões graves. Uma passageira do Palio também ficou gravemente ferida.

O homem foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo, dos Bombeiros Militares de Florianópolis, enquanto a mulher foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo de Blumenau. Segundo os bombeiros, ambos apresentavam quadros estáveis ao serem hospitalizados. Os outros dois ocupantes do Palio e os quatro ocupantes do HB20 tiveram apenas ferimentos leves.

O acidente provocou a interdição da pista nos dois sentidos, por pelo menos duas horas, formando filas de até seis quilômetros nos dois lados. A liberação total do trecho ocorreu após as 19 horas. Segundo o tenente dos bombeiros, Leonardo Ecco, a aeronave de Blumenau foi acionada primeiro porque o Arcanjo de Florianópolis estava deslocado para uma ocorrência no Sul da Ilha.

Como as circunstâncias do acidente foram graves e o segundo helicóptero ficou disponível instantes depois, o Arcanjo 1 e o Arcanjo 2 foram mobilizados para a mesma ocorrência.



Dois helicópteros dos bombeiros foram acionados para o socorro Foto: Arcanjo / Divulgação