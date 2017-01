Adolescente de 16 anos morre em acidente de moto em Chapecó

Trânsito fatal 29/01/2017 | 12h26 Atualizada em

A colisão traseira entre duas motocicletas resultou na morte de D.G.S, um adolescente de 16 anos, no último sábado, 29, no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, no bairro Líder, em Chapecó. O caroneiro de um dos veículos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local da ocorrência. A Polícia Militar considerou grave o acidente, aconteceu às 22h46min.

O condutor da Honda CG 150, N.A.A., de 20 anos, foi encaminhado pela ambulância do Corpo de Bombeiros em estado estável ao Hospital Regional do Oeste com uma fratura fechada no braço direito. Houve ainda uma terceira vítima, dessa vez da Honda CG 150 KS, identificada como D.S., de 21 anos, que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, posteriormente, liberada.

O local chegou a ficar interditado pela Polícia Militar, que encaminhou as informações do acidente para investigação da Polícia Civil.

