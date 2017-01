Advogados de SC sugerem nome de juiz catarinense para assumir cadeira de Teori Zavascki no STF

Judiciário 20/01/2017 | 18h35 Atualizada em

Um dia após a morte do ministro catarinense do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, o Instituto dos Advogados de Santa Catarina (IASC) lançou o nome do juiz de Florianópolis Alexandre Morais da Rosa como candidato a assumir a cadeira que ficou vazia após o acidente aéreo desta quinta-feira em Paraty (RJ). A sugestão dos profissionais veio em nota oficial divulgada nesta sexta-feira. O texto é assinado por Ricardo José da Rosa, presidente da entidade.

Depois de reiterar o lamento pela "trágica e prematura" morte do ministro, o documento afirma que a decisão "centra-se não só nas qualidades humanas e intelectuais" do juiz, mas também no "plano da investigação científica e dimensões da competência, altivez, serenidade e isenção no exercício do cargo".

Em entrevista ao DC, o presidente da IASC diz que, como Teori é catarinense, nada mais justo de que outro representante do Estado possa assumir a cadeira deixada por ele.

— É um juiz capacitado que teria plenas condições de suprir esse posto deixado pelo Teori — explicou Rosa.

O presidente diz que Alexandre já foi comunicado da decisão da diretoria da entidade, que tem 230 integrantes no Estado. Rosa afirma que a decisão de divulgar a nota somente um dia após a morte do ministro se baseia na intenção do presidente Michel Temer em divulgar em breve o nome do substituto de Teori Zavaski.

— Não adianta haver a sugestão depois que a vaga for preenchida. Fomos forçados a acelerar, mesmo lamentando a morte tivemos que tomar esse posicionamento — justificou-se.

A nota será enviada também para o presidente Michel Temer e os deputados catarinenses no Congresso Nacional. Alexandre Morais da Rosa atualmente é juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça (TJ-SC).

Juiz diz que momento é de luto e respeito aos familiares

Procurado pela reportagem, o juiz Alexandre Morais da Rosa disse que ficou orgulhoso de ter sido lembrado, mas que o momento é de luto e respeito aos familiares e parentes do ministro.

– O momento é de lamentar a morte do ministro e demonstrar respeito à família. Fico feliz de ter sido lembrado, mas acho precipitado qualquer ponderação. Tem muita gente competente para ocupar o cargo. O momento é de luto.



Leia também:

Teori Zavascki será enterrado amanhã à tarde em Porto Alegre



Aeronáutica encontra caixa de gravação de voz de avião usado por Teori



Juízes catarinenses são peças chave para continuidade da Lava-Jato no STF