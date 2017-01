Aeroporto de Navegantes terá um dos maiores centros de logística integrada do país

Ampliação 27/01/2017 | 10h30 Atualizada em

Foto: Marcos Porto / Agencia RBS

Vinte anos após o início do projeto, a Infraero se prepara para tirar do papel a ampliação do Aeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes. O ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, assinou na quinta-feira convênio com a prefeitura para retomar o programa de indenizações, que inclui uma área de um milhão de metros quadrados. Paralelo a isso, o presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira, anunciou a concessão de um Centro Logístico Integrado no terminal para movimentar cargas. A estrutura será uma das maiores do país.



A licitação será lançada em até 45 dias. A empresa vencedora vai erguer e administrar a estrutura, que terá integração entre aeroporto, porto e rodovias. A ideia é movimentar cargas que entrem em Navegantes por qualquer um dos modais, com a vantagem de fazer isso em área já alfandegada.



O projeto é grandioso: são 100 mil metros quadrados de área nos terrenos já desapropriados, com concessão de 25 anos. A previsão de investimentos pode chegar a R$ 400 milhões.



Esta fase marca o início efetivo da ampliação do aeroporto. O próximo passo será a nova pista e o novo terminal de passageiros, assim que o restante das indenizações tiver sido pago.



Navegantes entrou na lista dos aeroportos prioritários para logística de cargas junto com outros poucos terminais no país _ Manaus (AM), Goiânia (GO), Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ). A proposta é tornar os aeroportos administrados pela Infraero mais rentáveis.



Claret de Oliveira comenta que boas gestoras aeroportuárias do mundo têm metade da receita vinda das taxas aeroportuárias, e a outra metade da área comercial, com shoppings, hotéis e logística. Na Infraero, a parte comercial corresponde a apenas 30%.



_ Há uma defasagem muito ruim na formação de caixa por falha na gestão comercial. Isso será fundamental no futuro da Infraero, e pra ajudar o país a passar por essa fase que está passando _ diz.



Lucrativo



A escolha de Navegantes para o terminal logístico integrado faz sentido: o aeroporto tem um dos terminais de cargas mais lucrativos da rede Infraero. No ano passado movimentou mais de 3,5 mil toneladas, com destaque para produtos farmacêuticos, metal-mecânicos e têxteis.



O terminal também foi um dos primeiros a receber importação de sistema cirúrgico robótico _ um aparelho de R$ 7,5 milhões.



A previsão é que o Centro Logístico Integrado esteja pronto até o final do mandato, em 2018.

Convênio



O convênio firmado entre a prefeitura de Navegantes e a Infraero é de R$ 150 milhões para a desapropriação da área de mais de 1 milhão de metros quadrados.O recurso deverá vir em três parcelas de R$ 40 milhões, e uma de R$ 30 milhões. O prazo para conclusão do processo é de cinco anos.



Concessão



A Infraero não deve lançar novos pacotes de concessão de aeroportos após a próxima rodada, prevista para 16 de março e que inclui o Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. É provável que a estatal abra o capital para a iniciativa privada, ao invés da concessão total. O governo federal prefere que os aeroportos da Infraero sirvam como modelo para os que foram concedidos.