Almodóvar presidirá o júri do Festival de Cannes

O cineasta Pedro Almodóvar será o primeiro espanhol a presidir o júri do Festival de Cannes, um evento no qual o diretor já exibiu vários filmes, sem nunca receber o prêmio máximo.



Ícone do cinema espanhol, diretor de filmes como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos e Tudo Sobre Minha Mãe, Almodóvar foi membro do júri do festival em 1992, que na ocasião teve como presidente o ator Gérard Depardieu.

– Me sinto agradecido, honrado e um pouco assustado – disse Almodóvar, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira pela organização do festival.

O cineasta e roteirista de 67 anos afirmou estar "consciente da responsabilidade que representa ser o presidente do júri" e que espera "estar à altura" do evento, cuja 70ª edição acontecerá entre 17 e 28 de maio.



– Só posso dizer que me entregarei de corpo e alma à tarefa – prometeu.

A relação entre Almodóvar e Cannes tem quase 20 anos e está marcada por encontros e desencontros. Nenhum de seus cinco filmes indicados à Palma de Ouro recebeu o prêmio máximo: Julieta, Tudo sobre Minha Mãe, Volver, Abraços Partido e A Pele que Habito. Almodóvar recebeu o prêmio de melhor diretor por Tudo sobre Minha Mãe em 1999 e, sete anos depois, o de melhor roteiro por Volver, que também foi premiado pela interpretação feminina do elenco.

Má Educação abriu o Festival em 2004, fora de competição. E o diretor apareceu no cartaz oficial da 60ª edição.

– Uma longa fidelidade une Pedro Almodóvar e o Festival – destacaram no comunicado Pierre Lescure, presidente do evento, e Thierry Frémaux, delegado geral.

– O Festival de Cannes homenageia um grande autor internacional e uma Espanha moderna e livre – afirmaram.

Em uma carreira de 35 anos e mais de 20 filmes, Almodóvar construiu um universo inconfundível, que examina o lado mais vulnerável do ser humano, com suas angústias, paixões e segredos.

As figuras femininas são as grandes protagonistas de sua filmografia. Vários atores têm seus nomes ligados ao diretor: Penélope Cruz, Marisa Paredes, Antonio Banderas, Rossy de Palma, Javier Bardem, Javier Cámara, Carmen Maura e Victoria Abril, entre outros.

Aclamado em todo o mundo, Almodóvar já venceu o Oscar em duas ocasiões: filme de língua estrangeira por Tudo sobre Minha Mãe em 2000 e roteiro original por Fale com Ela, três anos depois.

A seleção oficial do Festival de Cannes e a composição do júri serão anunciados em abril.

