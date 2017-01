Análise da derrota do Avaí no amistoso: Gustavo destaque do Leão e pênalti duvidoso 

Derrota do Leão 21/01/2017 | 18h57 Atualizada em

A convite do DC, o repórter e setorista da CBN/Diário, Fabiano Linhares, mandou relato do que viu no amistoso do Avaí:

"No primeiro amistoso do Avaí na temporada, contra o Rio Branco, a equipe foi derrotada pelo placar de 2 a 1.



O zagueiro Gustavo mostrou qualidade e marcou o gol do Avaí no primeiro tempo, após cruzamento pelo lado esquerdo na cobrança de falta de João Paulo.



Diego Jardel comandou a equipe na primeira etapa. O Avaí encontrou dificuldades no encaixe entre Denilson e Rômulo no setor de ataque.



No segundo tempo, aos 2 minutos, em uma penalidade duvidosa e como muita reclamação do treinador Claudinei Oliveira, Lúcio Curió empatou.



Aos 10 minutos, houve cruzamento pelo lado esquerdo, o goleiro Koslinski, que fez um primeiro tempo seguro, acabou espalmando a bola pra dentro da área e Lúcio Curió marcou o segundo.



Depois aconteceram muitas mudanças nos dois times. O destaque foi atacante Santarém, do Avaí, que com dribles rápidos pelo lado esquerdo chamou atenção pela qualidade nas jogadas. Fez pelo menos três jogadas com a possibilidade de o Avaí empatar a partida."

VEJA OS DETALHES:

Rio Branco e Avaí fizeram um amistoso neste sábado, em Paranaguá, e os paranaenses levaram a melhor. Com gols de Lúcio Curió no segundo tempo, os donos da casa bateram de virada o Leão da Ilha por 2 a 1 - Gustavo marcou para os catarinenses.

O teste foi o último do time azurra antes da estreia na Primeira Liga, na próxima quarta-feira, diante do Paraná. Por conta disso, o Leão segue a preparação para o duelo em Curitiba.

Na partida, o Avaí começou com Kozlinski; Alemão, Gustavo, Betão e Capa; Judson, Luan, Diego Jardel e João Paulo; Denilson e Romulo. Ao longo do confronto entraram Salazar, Gustavo Santos, Caio César, Santarém, Lucas de Sá, Leandro Silva, Vitor, Ferdinando, Maurício e Léo