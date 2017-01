Ao menos doze mortos em hotel chinês atingido por deslizamento de terra

Pequim 22/01/2017 | 11h23

Uma avalanche de lama e pedras destruiu um hotel no centro da China, matando entre 12 e 15 pessoas que estavam no restaurante do estabelecimento, anunciou neste domingo a agência de notícias Xinhua.

O hotel, de três andares, localizado na província de Hubei, foi atingido por 3.000 metros cúbicos de lama, detritos e pedras, algumas de até 150 toneladas de peso, que caíram sobre o restaurante no fim da tarde de sexta-feira.

O proprietário do hotel está entre os mortos. Os serviços de auxílio conseguiram resgatar cinco pessoas vivas, mas duas delas faleceram devido aos ferimentos sofridos, disse a fonte.

* AFP